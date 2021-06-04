Müge Anlı sosyal medyada olay oldu! "Sucuğu ne zaman yedi kızınız?"

Müge Anlı'ya katılan Sinem'in acılı annesi yayında yaptığı açıklamada, "Ben böyle büyü falan başıma gelene değin hiç inanmazdım. Ablamın oğlu olan yeğenim eve büyülü bir sucuk getirdi. Kızım da o büyülü sucuğu yiyince kuzenine aşık oldu" açıklamasını yaparak izleyenleri hayrete düşürdü.
Sinem'in acılı annesi yayında yaptığı açıklamada, "Ben böyle büyü falan başıma gelene değin hiç inanmazdım. Ablamın oğlu olan yeğenim eve büyülü bir sucuk getirdi. Kızım da o büyülü sucuğu yiyince kuzenine aşık oldu" açıklamasını yaparak milyonları hayrete düşürdü.
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