MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Müge Anlı sosyal medyada olay oldu! "Sucuğu ne zaman yedi kızınız?"

Müge Anlı sosyal medyada olay oldu! "Sucuğu ne zaman yedi kızınız?"

04.06.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı'da İzmir Kemalpaşa'dan kaybolan 16 yaşındaki Sinem'in izi sürülüyor. 25 Mayıs'tan bu yana haber alınamayan Sinem'in kendisine büyülü sucuk yediren kuzeni tarafından kaçırıldığı iddia ediliyor.

Müge Anlı'ya katılan Sinem'in acılı annesi yayında yaptığı açıklamada, "Ben böyle büyü falan başıma gelene değin hiç inanmazdım. Ablamın oğlu olan yeğenim eve büyülü bir sucuk getirdi. Kızım da o büyülü sucuğu yiyince kuzenine aşık oldu" açıklamasını yaparak izleyenleri hayrete düşürdü.

O ANLAR VİRAL OLDU

Sinem'in acılı annesi yayında yaptığı açıklamada, "Ben böyle büyü falan başıma gelene değin hiç inanmazdım. Ablamın oğlu olan yeğenim eve büyülü bir sucuk getirdi. Kızım da o büyülü sucuğu yiyince kuzenine aşık oldu" açıklamasını yaparak milyonları hayrete düşürdü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
İzel mayolu yakalandı! Eski halinden eser yokİzel mayolu yakalandı! Eski halinden eser yok
Volkan Konak'ın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktıVolkan Konak'ın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Müge Anlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

Destek veren ünlüler hakkında şoke eden gelişme

Destek veren ünlüler hakkında şoke eden gelişme

Hatay'da askeri TIR çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit

Hatay'da askeri TIR çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit

Yaza bomba gibi giriş yapıyoruz

Yaza bomba gibi giriş yapıyoruz

Yıllar sonra ifşa etti! Şoke eden iddia

Yıllar sonra ifşa etti! Şoke eden iddia

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Hayranları İnci’yi linç etti: Yaptığın ayıp

Hayranları İnci’yi linç etti: Yaptığın ayıp

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Tuğba Ekinci'ye Sevcan Orhan'dan sert yanıt: Meslektaşım değil

Tuğba Ekinci'ye Sevcan Orhan'dan sert yanıt: Meslektaşım değil

Çukur final bölümü fragmanı yayınlandı!

Çukur final bölümü fragmanı yayınlandı!

Müzisyenlerle ilgili yorumu tepki çekince paylaşımını sildi

Müzisyenlerle ilgili yorumu tepki çekince paylaşımını sildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.