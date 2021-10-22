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Müge Boz 2 yaşındaki kızı Vina ile spor yaptı

22.10.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basketbolcu Caner Erdeniz ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Müge Boz, önceki gün soluğu sporda aldı. 2 yaşındaki kızı Vina ile birlikte egzersiz yapan Boz, o anları takipçileriyle paylaştı.

Müge Boz 2 yaşındaki kızı Vina ile spor yaptı

2019 yılında Barcelona'da nikah masasına oturan Müge Boz-Caner Erdeniz çifti, aynı yıl kasım ayında kızları Vina'yı kucaklarına almıştı.

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Instagram hesabını aktif kullanan ve sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan Boz'dan yeni bir paylaşımda bulundu. Spor salonuna giden 37 yaşındaki oyuncu, 2 yaşındaki kızı Vina ile egzersiz yaptığı anları yayınladı.
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Anne-kızın spor pozları, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Boz'un paylaşıma meslektaşı Derya Şensoy da kalp emojisi ifadesi bıraktı.


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Müge Boz Instagram
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