Müge Boz 2 yaşındaki kızı Vina ile spor yaptı

2019 yılında Barcelona'da nikah masasına oturan Müge Boz-Caner Erdeniz çifti, aynı yıl kasım ayında kızları Vina'yı kucaklarına almıştı.

Instagram hesabını aktif kullanan ve sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan Boz'dan yeni bir paylaşımda bulundu. Spor salonuna giden 37 yaşındaki oyuncu, 2 yaşındaki kızı Vina ile egzersiz yaptığı anları yayınladı.



Anne-kızın spor pozları, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Boz'un paylaşıma meslektaşı Derya Şensoy da kalp emojisi ifadesi bıraktı.



