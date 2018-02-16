MAGAZİN

Müge Boz da estetik yaptırdı! İşte son hali

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.02.2018 10:02 | Son Güncelleme

Estetik yaptıran ünlüler kervanına Müge Boz da katıldı... Dün akşam görüntülenen Müge Boz'un son hali herkesi şaşırttı

Müge Boz da estetik yaptırdı! İşte son hali

Bir süredir ekranlardan uzak olan Müge Boz, GQ dergisinin ödül töreninde ortaya çıktı.

Göğüslerine silikon taktıran Müge Boz'un değişimi dikkatlerden kaçmadı.

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Müge Boz son dönemlerde vegan ve glutensiz yemekler pişirdiği restoranında geçiriyordu.Aynı zamanda genç oyuncu YouTube kanalında kardeşi Merve ile berabereğlenceli içerikler oluşturuyordu.

Müge Boz bir söyleşisinde güzellikle ilgili şu yorumu yapmıştı: "Güzel kadın için seksi ve dişi olmak kolay. Önemli olan güzelliğinin farkında olan kadının doğallığını çekici kılabilmektir"

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Müge Boz müge boz estetik

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