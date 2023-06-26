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Muğla'da yanan ormanda cesedi bulunmuştu! Korkunç olayda yeni gelişme: Khiari Mohammed'in son görüntüsü ortaya çıktı

26.06.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da geçtiğimiz günlerde bir orman yangını çıkmıştı. 3 saatte kontrol altına alınan yangında yapılan incelemelerde ormanlık alanda bir ceset bulunmuştu. Yangının, öldürülen kişinin cesedinin ormana atıldıktan sonra şüpheli ya da şüpheliler tarafından ateşe verilmesi sonucu çıktığı belirlenmişti. Olayla ilgili yaşanan yeni gelişmede Belçika uyruklu olan Khiari Mohammed'in son görüntüsü ortaya çıktı.

Muğla'da yanan ormanda cesedi bulunmuştu! Korkunç olayda yeni gelişme: Khiari Mohammed'in son görüntüsü ortaya çıktı

Marmaris'in Sarıana Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, 23 Haziran günü saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 9 helikopter ve 6 uçakla havadan, 6 kamyonet, 2 ilk müdahale aracı, 34 arazöz, 17 su ikmal aracı, 6 dozer, 6 treyler, 13 minibüs, 5 yakıt tankeri, 1 seyyar tamir aracı, 1 yangın yönetim aracı, 20 teknik personel, 18 orman mühendisi ve 380 işçiyle de karadan alevlere müdahale edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin destek verdiği söndürme çalışmalarıyla 3 saatte kontrol altına alınan yangında 5 hektar orman zarar gördü.

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ORMAN YANGINI CESEDİ YOK ETMEK İÇİN ÇIKARILMIŞ

Yangın bölgesinde bir erkek cesedi bulundu. Yangının, öldürülen kişinin cesedinin ormana atıldıktan sonra şüpheli ya da şüpheliler tarafından ateşe verilmesi sonucu çıktığı belirlendi. Muğla ve Marmaris Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Cesetle ilgili olarak M.A. adlı kişi gözaltına alındı. 'Kasten orman yakma' ve 'kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan, 'Hırsızlık', 'Kasten yaralama', 'Cinsel istismar' ve 'Tehdit' gibi birçok suçtan kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

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BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cesede yapılan otopside bu kişinin, boğularak öldürüldüğü belirlendi. Ölen kişinin kimliğinin belirlenmesi için alınan kan numunesi Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. 2 savcının görevlendirildiği olayla ilgili, bölgedeki kamera kayıtları tek tek incelendi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin de görevlendirildiği soruşturmada güvenlik kamerası görüntüleri, otel kaydı ve vatandaşlar ile yapılan görüşmeler sonucunda cesedin Belçika uyruklu Khiari Mohammed'e ait olduğu belirlendi. Mohammed'in yakınlarının teşhis ve DNA eşleştirmesi için Türkiye'ye çağrıldığı öğrenildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Belçika'dan 1 haftalığına Marmaris'e tatile geldiği öğrenilen Khiari Mohammed'in yangından 50 dakika önceki görüntüsüne ulaşıldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına ait görüntülerde Belçikalı turistin, caddede tek başına yürüdüğü görüldü.

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Kaynak: DHA

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Muğla orman yangını ceset

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