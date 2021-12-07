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Muhalefet sert tepki göstermişti! ASELSAN'dan BAE iddialarına cevap

07.12.2021 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk savunma sanayii şirketi ASELSAN, Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılacağı iddialarını yalanladı. Kurumdan yapılan açıklamada, "Şirketimiz hakkındaki bu iddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını belirtmek isteriz" ifadeleri kullanıldı.

Muhalefet sert tepki göstermişti! ASELSAN'dan BAE iddialarına cevap

ABD merkezli bir basın kuruşu tarafından, Türk kaynaklara dayandırılan haberde Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir heyetin Ankara'da olduğunu ve ASELSAN gibi Ankara merkezli savunma şirketleriyle görüştüğünü aktarılmıştı.

İsmini açıklamayan yetkililer BAE'nin lideri Şeyh Muhammed bin Zayid El-Nahyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden iki hafta sonra bu görüşmenin gerçekleştiğini öne sürmüştü.

MUHALEFETTEN PEŞ PEŞE TEPKİ GELMİŞTİ

Bu haberin ardından ASELSAN'ın satışıyla ilgili iddialara muhalefet partileri CHP ve İYİ Parti'den tepki gelmişti. İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Meral Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray, Twitter hesabından iddialara tepki göstererek, "Türkiye'nin en stratejik milli güvenlik kurumlarından biri olan ASELSAN'ı BAE'ye satmak için sunum yaptırmışlar. Bu tarihimizin en büyük ihanetlerinden biri olur. Sessiz kalanlar bu günaha ortak olurlar. Alanlar da rahatsız olurlar. Alyanslarımızı alın bunu yapmayın!" demişti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, "ASELSAN'ı, ROKETSAN'ı ya da HAVELSAN'ı satmayı aklınızın ucundan geçirmeyin. Yıllara dayanan birikimimizi ekonomide "yeni bir şeyler" deniyorsunuz ve ülkeyi uçurumun eşiğine getirdiniz diye satamazsınız." Hatalarınızı gelecek kuşaklara yüklemenize izin vermeyeceğiz!" tepkisini göstermişti.

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ASELSAN SATIŞ İDDİALARINI YALANLADI

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, ASELSAN ile ilgili kaynağı belli olmayan iddiaların dile getirildiği belirtildi.

Vatandaşların bağışlarıyla kurulmuş, çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının sahip olduğu şirketin yurt dışı yatırımcılara satılacağı iddialarının hiçbir gerçeklik payı taşımadığı kaydedilen açıklamada, "Halkımızın gurur kaynağı ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır." ifadesine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aselsan
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