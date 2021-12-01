Kılıçdaroğlu'ndan HAVELSAN, ROKETSAN ve ASELSAN çıkışı: Fitil fitil burnunuzdan getiririm

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Hükümete ekonomideki gelişmeler üzerinden yüklenen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Birleşik Arap Emirlikleri veliaht prensi Muhammed bin Zayed'in Türkiye ziyaretiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada da gündem yaratan açıklaması şöyle:

Birleşik Arap Emirlikleri'nin veliaht prensi havaalanında karşılandı. İstiklal Marşları okundu daha düne kadar 'şerefsiz' diyordunuz. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti 15 Temmuz'u finanse edenleri, planlayanları, onları koruyanları kırmızı halıyla karşıladı.

ŞİRKET ALMAK İÇİN Mİ GELDİ?

Bir kamuoyu araştırması yapılıyor. 'Birleşik Arap Emirlikleri'nin yatırım kararıyla ilgili hangisi sizin görüşünüzü daha çok yansıtır' diye soruluyor. İki seçenek var. 'Türkiye'ye yatırım yapmak için gelmektedir' katılanların yüzde 35,4'ü böyle diyor. Yüzde 64,6'sı 'Türkiye'de ucuzlayan şirketleri almak için gelmektedirler' diyor. Vatandaş gerçeği gayet görüyor.

"FİTİL FİTİL BURNUNUZDAN GETİRİRİM"

Gazetelere bir şey yansıdı. Bunlar geldiler, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN bunları alacaklarmış, pazarlıklarını yapacaklarmış. Buradan Erdoğan'a ve BAE veliaht prensine de söylüyorum. Ordunun HAVELSAN'ına, ROKETSAN'ına ASELSAN'ına el koyarsanız, satarsanız fitil fitil burnunuzdan getiririm.



