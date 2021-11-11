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  4. Milli muharip uçakla ilgili bilinmeyen detayı açıkladı! "F-35'in de üzerinde"

Milli muharip uçakla ilgili bilinmeyen detayı açıkladı! "F-35'in de üzerinde"

11.11.2021 02:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, üzerinde çalıştıkları Milli Muharip Uçağı'nın özelliklerine değinirken 2022'de hangardan çıkacak uçağın Türkiye'yi bu alanda dünyadaki 5 ülkeden birinin içine sokacağını söyledi. Kotil Milli Muharip Uçağı'nın F35'in de üstünde olan F22'ye yakın teknik özelliklere sahip olacağını söyledi.

Milli muharip uçakla ilgili bilinmeyen detayı açıkladı! "F-35'in de üzerinde"

Temel Kotil, üzerinde çalıştıkları uçağın F16'lardan kıyaslanmayacak kadar üstün olduğunu, üzerindeki mühimmatın gövdenin içinde olmasından dolayı radarlara görünmeyeceğini belirtirken uçağın ABD'nin dünyada hiçbir ülkeye satmadığı F35'in de üstünde olan F22'ye yakın teknik özelliklere sahip olacağını söyledi.

DÜNYADAKİ İLK BEŞ ÜLKEDEN BİRİ TÜRKİYE OLACAK

Kotil üzerinde çalıştıkları uçağın bir benzerini Çin, Rusya ve ABD ile Japonya'nın yaptığını, Türkiye'nin de 2022'de uçağı hangardan çıkarması halinde de bu alanda ilk 5 ülke arasına gireceğine dikkat çekti.

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MİLLİ MUHARİP UÇAKTAKİ YAZILIM ALTYAPISI

Uçağın hangardan çıktıktan sonra havacılıktaki kural gereği 2 yıl yer, 3 yıl da hava testlerinin süreceğini ve ondan sonra seri üretimine geçeceğini anlatan Kotil, 2028'den itibaren de uçağa takılacak yerli uçak motorunun da üretimine başlayacaklarını söyledi.

Uçağın Milli Muharip Uçak olması dolayısı ile bilgisayarlarını TÜBİTAK Bilgem yaptığını anlatan Kotil "ASELSAN'la radar, pilotun kaskı hiçbir ülke Türkiye'ye vermez, ASELSAN yapıyor. Proje 5 milyon satırlık yazılımla gerçekleşiyor. Pilot bir küre içinde tüm dünyayı görüyor. bir ihbar geldiğinde radarlar görmeden hedefi vurması demek. Bu f35 gibi uçakların teknolojini çok geride bırakan bir sistem. İlk uçuş yapılsa bile işimiz bitmeyecek. " dedi.

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