Muhammed Bin Selman'ın Manchester United'ı satın alacağı iddiası yalanlandı

MYNET.COM | The Sun gazetesi tarafından yapılan haberde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Manchester United için 3.8 milyar Pound'luk teklif yaptığı belirtilmişti. Hatta haberde United'ın sahibi olan Glazer ailesinin de bu satışa sıcak baktığı bildirilmişti.

Suudi veliaht prensin basından sorumlu bakanı olan Turki Al-Shabanah ise görüşmeyi doğruladı ancak bunun satın alma değil sponsorluk için olduğunu belirtti. Al-Shabanah tweet’inde “Muhammed bin Selman’ın Manchester United’ı satın alacağı haberi tamamen yanlış bir haber. Selman, kulübün bir reklam sponsorluğu projesini tartışmak için kamu yatırım fonu ile bir toplantı yaptı. Fon, diğerlerinde olduğu gibi yalnızca teklifi dinledi" ifadelerini kullandı.

Reports claiming that HRH the Crown Prince Mohammed Bin Salman intends on buying @ManUtd are completely false. Manchester United held a meeting with @PIFSaudi to discuss sponsorship opportunity . No deal has been materialized. — تركي الشبانه (@TurkiAlshabanah) February 17, 2019

2017 yılının Ekim ayında Manchester United, Suudi Arabistan'da ülkenin Genel Spor Kurumu (GSA) ile stratejik bir ortaklığa imza atmıştı. İngiliz devinin ayrıca Suudi İletişim şirketi Saudi Telecom ile sponsorluk anlaşması bulunuyor.

Manchester United’ın grup genel müdürü Richard Arnold ise yaptığı açıklamada "Kulübün Suudi Arabistan ile uzun süredir devam eden bir ilişkisi var ve bölgede 5 milyondan fazla tutkulu taraftarı var. İngiltere'deki futbol endüstrisini şekillendirmeye yardım etme şansı büyük bir onur ve büyük bir fark yaratabileceğimize inandığımız bir şey" ifadelerini kullandı.

