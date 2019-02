Muhammed Bin Selman'ın Manchester United'ı satın alacağı iddiası yalanlandı

MYNET.COM | The Sun gazetesi tarafından yapılan haberde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Manchester United için 3.8 milyar Pound'luk teklif yaptığı belirtilmişti. Hatta haberde United'ın sahibi olan Glazer ailesinin de bu satışa sıcak baktığı bildirilmişti.

Suudi veliaht prensin basından sorumlu bakanı olan Turki Al-Shabanah ise görüşmeyi doğruladı ancak bunun satın alma değil sponsorluk için olduğunu belirtti. Al-Shabanah tweet’inde “Muhammed bin Selman’ın Manchester United’ı satın alacağı haberi tamamen yanlış bir haber. Selman, kulübün bir reklam sponsorluğu projesini tartışmak için kamu yatırım fonu ile bir toplantı yaptı. Fon, diğerlerinde olduğu gibi yalnızca teklifi dinledi" ifadelerini kullandı.

Reports claiming that HRH the Crown Prince Mohammed Bin Salman intends on buying @ManUtd are completely false. Manchester United held a meeting with @PIFSaudi to discuss sponsorship opportunity . No deal has been materialized.