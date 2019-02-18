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Muhammed Bin Selman'ın Manchester United'ı satın alacağı iddiası yalanlandı

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 18.02.2019 17:58 | Son Güncelleme

MYNET.COM | Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 3.8 milyar Pound karşılığında Manchester United’ı satın alacağı iddiaları yalanlandı. Selman'ın basından sorumlu bakanı Turki Al-Shabanah, "Görüşme kulübü satın alma değil yalnızca sponsorluk içindi" ifadesini kullandı.

Muhammed Bin Selman'ın Manchester United'ı satın alacağı iddiası yalanlandı

MYNET.COM | The Sun gazetesi tarafından yapılan haberde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Manchester United için 3.8 milyar Pound'luk teklif yaptığı belirtilmişti. Hatta haberde United'ın sahibi olan Glazer ailesinin de bu satışa sıcak baktığı bildirilmişti.

Suudi veliaht prensin basından sorumlu bakanı olan Turki Al-Shabanah ise görüşmeyi doğruladı ancak bunun satın alma değil sponsorluk için olduğunu belirtti. Al-Shabanah tweet’inde “Muhammed bin Selman’ın Manchester United’ı satın alacağı haberi tamamen yanlış bir haber. Selman, kulübün bir reklam sponsorluğu projesini tartışmak için kamu yatırım fonu ile bir toplantı yaptı. Fon, diğerlerinde olduğu gibi yalnızca teklifi dinledi" ifadelerini kullandı.

2017 yılının Ekim ayında Manchester United, Suudi Arabistan'da ülkenin Genel Spor Kurumu (GSA) ile stratejik bir ortaklığa imza atmıştı. İngiliz devinin ayrıca Suudi İletişim şirketi Saudi Telecom ile sponsorluk anlaşması bulunuyor.

Manchester United’ın grup genel müdürü Richard Arnold ise yaptığı açıklamada "Kulübün Suudi Arabistan ile uzun süredir devam eden bir ilişkisi var ve bölgede 5 milyondan fazla tutkulu taraftarı var. İngiltere'deki futbol endüstrisini şekillendirmeye yardım etme şansı büyük bir onur ve büyük bir fark yaratabileceğimize inandığımız bir şey" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester United Mohammed Bin Selman Turki Al-Shabanah

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