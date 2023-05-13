Muhammed Nur Nahya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi! O anları sosyal medya hesabından paylaştı

Muhammed Nur Nahya, sosyal medyada yaptığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taklitleriyle tanınıyor. Taklitleriyle adından söz ettiren Nahya, Ankara'da Erdoğan ile bir araya geldi.

"BEKLENEN BÜYÜK BULUŞMA GERÇEKLEŞTİ DİYEBİLİR MİYİZ?"

Erdoğan ile bir araya geldiği anlara ilişkin video paylaşan Muhammed Nur Nahya, "Beklenen büyük buluşma gerçekleşti diyebilir miyiz?" notunu düştü.

Erdoğan ile karşılaşmasında Nahya, "Sayın Cumhurbaşkanım sizi çok izleyen birisiyim" dedi. Yayınlanan videoda Nahya'nın bu sefer de Erdoğan'ı karşısına oturarak taklit ettiği görüldü.

