Muharrem İnce cephesi yol haritasını belirledi! Kılıçdaroğlu, görüşmesi sonrası merak ediliyordu, 'çekilecek' iddialarına en net yanıt: "Yolumuza devam ederiz"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir başka aday Muharrem İnce'yi Memleket Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etmesinin yankıları sürüyor. Kritik görüşmede seçime yönelik bir iş birliği veya bir teklif üzerine konuşulmadığı belirtilirken, YSK'ya itiraz süresi 17.00 itibariyle sona erdi. Gün boyu bir temas olur mu diye konuşulurken, beklenen hamle gerçekleşmedi. Memleket Partisi kulislerinden ise yeni bilgiler geldi. CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, canlı yayında kritik açıklamalarda bulunarak son kulis bilgilerini paylaştı.

MEMLEKET PARTİSİ KARARLI: "BİZ YOLUMUZA DEVAM EDERİZ"

Canova, Memleket Partisi cephesinde "Bizim yapacak bir şeyimiz yok derleyip toparlama iddiasında olan CHP'dir. Birçok şeyi derleyip toparladılar ama bizimle ilgili bir durum yok. Biz yolumuza devam ederiz" şeklindeki görüşün hakim olduğunu söyledi.

"İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLSE DE ARTIK PUSULADA İSMİ OLACAK"

Bugün YSK'nın cumhurbaşkanı adaylarına itirazları karar bağlayacağını ve yarın Resmi Gazete'de cumhurbaşkanı kesin aday listelerinin yayımlanacağını hatırlatan Canova, "31 Mart tarihinden sonra Muharrem İnce adaylıktan çekilse de oy pusulasında ismi olacak" diye konuştu.

Son ana kadar CHP-Memleket Partisi arasından bir görüşme olup olmayacağı merak konusu olurken, herhangi bir gelişme olmazsa Muharrem İnce'nin adaylığının kesinleşeceği konuşuluyor.

