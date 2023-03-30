İki dönem AK Parti'de vekillik yapmıştı, Kılıçdaroğlu davet etti! CHP'den aday oluyor...

Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Merkez Karar Yürütme Kurulu üyeliği de yapan Mehmet Galip Ensarioğlu, CHP'den aday oluyor! Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'nun Galip Ensarioğlu ile görüştüğü deneyimli siyasetçinin Diyarbakır veya İstanbul'dan aday yapılacağı iddia edildi.

İKİ DÖNEM AK PARTİ'DE VEKİLLİK YAPMIŞTI, CHP'YE KATILIYOR

1966 yılında Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde dünyaya gelen Mehmet Galip Ensarioğlu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapmıştı. TBMM 24. ve 26. dönem milletvekilliği yapan Ensarioğlu hakkında 2015 yılında terör soruşturması başlatılmış, daha sonra takipsizlik kararı verilmişti.