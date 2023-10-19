Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli'nin kızı kocaman oldu! Annesinin kopyası

Gecenin Kraliçesi, Cingöz Recai, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol alan Meryem Uzerli sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Pozitif enerjisiyle dikkat çeken ünlü isim bu kez 'New York' paylaşımıyla adından söz ettirdi.

40 yaşında olan güzel oyuncu, New York sokaklarında çekildiği pozlar ile görenleri büyüledi.

ANNESİNE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Meryem Uzerli’nin eski sevgilisi Can Ateş’ten olan kızı Lara ise büyüdükçe annesinin kopyası oldu.

Paylaşımında Lara ile olan pozuna da yer veren ünlü oyuncuya çok sayıda beğeni ve yorum geldi.









