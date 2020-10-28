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Müjde Ar annesi Aysel Gürel ile pozunu paylaştı! Çocukluk pozu olay oldu

28.10.2020 11:24 | Son Güncelleme:
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Müjde Ar annesi Aysel Gürel ile pozunu paylaştı! Çocukluk pozu olay oldu

Türk sinemasına damga vurmuş isimlerden olan Müjde Ar annesi ve kardeşiyle olan çocukluk pozunu Instagram'dan paylaştı. Ar'ın paylaşımına yorum yağdı.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden olan Müjde Ar Bodrum'da sakin bir hayat sürdürüyor! Sinemanın efsane isimlerinden olan Müjde Ar zaman zaman yaptığı paylaşımlarla takipçilerini geçmişe götürüyor.

Müjde Ar son olarak da annesi Aysel Gürel ve ablasıyla birlikte bir fotoğrafını paylaştı. Atatürk anıtı önünde poz veren Ar ailesinin çocuk hallerine beğeni yağdı. Mehtap Ar kardeşinin pozuna "Soldan sağa ben, annem , ablam" notunu düştü. Ar'ın takipçileri Aysel Gürel'in o haline yorum yağdırdı.

Ekran Alıntısı

Müjde Ar geçtiğimiz yıl "Annemin (Aysel Gürel) hayatını anlatan filminin senaryosu üzerinde çalışıyorum" demişti.

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