Müjde Ar: Cansu'nun canını yaktım

Müjde Ar, Puhutv’de yayınlanan Şahsiyet’te kızı ‘Nevra’yı oynayan Cansu Dere’ye okkalı bir tokat atmıştı.

'GÜZEL YANAKLARINDAN ONLARCA KEZ ÖPTÜM'

Müjde Ar, “Çekim sırasında biraz Cansu’nun canını acıttım. Sahnenin gerçekçi olması gerekiyordu. Ama sonra o güzel yanaklarından onlarca kez öptüm” dedi.

ŞAHSİYET DİZİSİNİN KONUSU

65 yaşındaki adli katip memurluğundan emekli olan Agah (Haluk Bilginer) ilecinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra'nın (Cansu Dere) kesişen yolları, heyecan dolu bir hikaye olarak karşımıza çıkacak. Peki, Agâh ve Nevra'nın adım adım birbirlerine yaklaşmaları sadece bir tesadüf mü yoksa büyük bir bulmacanın eksik bir parçası mı?

Emekli bir adliye memuru olan Agâh Beyoğlu, İstanbul'un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu'nda yalnız ve münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurtdışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce vefat etmiştir. Agâh'ın bu tekdüze yaşantısı, kendisine konan Alzheimer Başlangıcı teşhisiyle altüst olur. Hastalığından ötürü er geç bütün anılarını unutacaktır.