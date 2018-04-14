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Müjde Ar: Cansu'nun canını yaktım

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.04.2018 13:06 | Son Güncelleme

Müjde Ar, 'Şahsiyet' dizisinde rol arkadaşı Cansu Dere'ye attığı sert tokatla ilgili konuştu.

Müjde Ar: Cansu'nun canını yaktım

Müjde Ar, Puhutv’de yayınlanan Şahsiyet’te kızı ‘Nevra’yı oynayan Cansu Dere’ye okkalı bir tokat atmıştı.

'GÜZEL YANAKLARINDAN ONLARCA KEZ ÖPTÜM'

Müjde Ar, “Çekim sırasında biraz Cansu’nun canını acıttım. Sahnenin gerçekçi olması gerekiyordu. Ama sonra o güzel yanaklarından onlarca kez öptüm” dedi.

ŞAHSİYET DİZİSİNİN KONUSU

65 yaşındaki adli katip memurluğundan emekli olan Agah (Haluk Bilginer) ilecinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra'nın (Cansu Dere) kesişen yolları, heyecan dolu bir hikaye olarak karşımıza çıkacak. Peki, Agâh ve Nevra'nın adım adım birbirlerine yaklaşmaları sadece bir tesadüf mü yoksa büyük bir bulmacanın eksik bir parçası mı?

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Emekli bir adliye memuru olan Agâh Beyoğlu, İstanbul'un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu'nda yalnız ve münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurtdışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce vefat etmiştir. Agâh'ın bu tekdüze yaşantısı, kendisine konan Alzheimer Başlangıcı teşhisiyle altüst olur. Hastalığından ötürü er geç bütün anılarını unutacaktır.

Bu gerçek karşısında başta bocalasa da Agâh, unutmanın bir fırsat olduğunu fark eder. Yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği bir cinayeti işlemek için bir fırsat! Nasıl olsa işleyeceği bu suçu gelecekte hatırlamayacak, hatırlamayacağı için de vicdan azabı çekmeyecektir. Bunun yanında cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra, üzerindeki baskılar yüzünden istifanın eşiğine gelmiştir. Ancak Agâh'ın aldığı cinayet kararı, Nevra'nın hayatını da tamamen değiştirecektir.

ŞAHSİYET DİZİSİ OYUNCULARI

Yapımcılığını Ay Yapım’ın, yönetmenliğini Onur Saylak’ın, senaristliğini Hakan Günday’ın üstlendiği dizide önemli isimler var.

Başrollerini ise Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili, Hüseyin Avni Danyal, Müjde Ar, İbrahim Selim ve Fırat Topkorur’unüstlendiği yapımın merakla beklenen ilk bölümü, bu akşam izleyicilerle buluşacak.

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