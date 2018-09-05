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Müjde Ar: İffet'in intikamını aldım

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.09.2018 15:26 | Son Güncelleme

Son olarak Şahsiyet dizisinde rol alan Müjde Ar önceki gün torunları için alışverişteydi. Ar, Şahsiyet dizisindeki İffet filmine gönderme yapılan sahne için “İffet’in intikamını aldım” dedi

Müjde Ar: İffet'in intikamını aldım

Son olarak puhutv'de yayınlanan Şahsiyet dizisinde yer alan Müjde Ar, Etiler’de torunları için alışveriş turundaydı. Ar, “Torunlar okula başlıyor onlar için bir şeyler bakmaya geldim” dedi.

"GELMEYECEĞİMİ SÖYLEDİM"

64 yaşındaki sanatçı, Mahsun Kırmızıgül’ün önümüzdeki günlerde çekimlerine başlayacağı Mucize 2 filminin kadrosunda yer alacağı şeklinde haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ar “Yok, burada takip etmem gereken işlerim var. Mahsun’la konuştuk gelemeyeceğimi söyledim, iki günlük bir çekimdi zaten. Teşekkür edip olamayacağımı söyledim belki başka projesinde yer alırım” diye konuştu.

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"ESPİRİ OLSUN DİYE YAZMIŞLAR"

Usta oyuncu 13 bölümde biten Şahsiyet dizisinin bir sahnesinde iki erkeğin kafasını kullandığı otomobilin camına sıkıştırdığı sahneyle 36 yıl önceki meşhur İffet filmine gönderme yapıldığının hatırlatılması üzerine “Onu espri olsun diye yazmışlar. Çekerken gülüp eğlendik. Eskileri yad ettik. Evet, o sahnenin intikamını almış oldum” sözlerini kullandı.

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Müjde Ar Şahsiyet müjde ar iffet

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