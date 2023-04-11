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Müjde Ar ile hafızalara kazınmıştı! 'Aaahh Belinda'da rol alan Neslihan Atagül'den iddialı dans sahnesi

11.04.2023 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müjde Ar ile hafızalara kazınan 'Aaahh Belinda'nın Netflix versiyonu gündemde. 1986 yapımı Yeşilçam filminin modern bir uyarlaması olan 'Aaahh Belinda'nın başrolü Neslihan Atagül film için cesaretini konuşturdu. Genç oyuncunun yağmur altında dans sahnesi gündem oldu.

Netflix'te yayınlanan "Aaahh Belinda"nın remake versiyonunun başrolünde yer alan Neslihan Atagül gündemde. Müjde Ar ile hafızalara kazınan filmin Netflix versiyonunda Atagül'ün yanı sıra Serkan Çayoğlu, Beril Pozam ve Necip Memili gibi isimler de yer alıyor.

Neslihan Atagül'lü yapımda sevişme sahneleri çok konuşulmuştu. Başarılı oyuncu sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Son olarak yapımda yer alan yağmur altında dans sahnesi gündeme geldi.

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DANS SAHNESİ DİKKAT ÇEKTİ

'Aaahh Belinda', yakın zamanda çıkacak bir şampuan olan 'Belinda' için bir televizyon reklamında yer alan genç oyuncu Dilara'nın (Neslihan Atagül) yaşadıklarına odaklanıyor. Filmde oldukça iddialı sahnelere imza atan oyuncunun yağmur altında sırılsıklam olup dans ettiği sahnelerdeki cesur hareketleri dikkat çekti.

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Atagül'ün elbiseye rağmen film için frikik vermekten kaçınmaması ve dansı sosyal medyanın da diline düştü. Kimi oyuncuyu çok başarılı bulurken kimi de eski filmin daha iyi olduğunu söyledi.

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Müjde Ar Neslihan Atagül

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