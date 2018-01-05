Münir Özkul'un ölüm haberi, öğrencisi Müjdat Gezen'i ağlattı

Türk sinemasının efsane ismi Münir Özkul, bugün İstanbul'daki evinde 93 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçı, uzun süredir bilinci kapalı bir şekilde yatakta hayatını sürdürüyordu.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Usta oyuncunun ölüm haberinin ardından CNN Türk canlı yayınına bağlanan Müjdat Gezen, gözyaşlarına hakim olamadı. "Çok konuşabilecek durumda değilim" diyen Müjdat Gezen şu ifadeleri kullandı:

"MÜNİR ÖZKUL UMMANDI"

"Çok konuşabilecek durumda değilim. Onun tiyatrosu sayesinde tiyatromu açtım. Onunla tanışalı yıllar oldu. İlk ustamdı. O hayattayken bir dershanemin adını Münir Özkul dershanesi koymaktan dolayı çok mutluyum. Münir Özkul ummandı. Aletlere bağlıydı son gördüğümde ona güzel bir jübile yapmıştım. Münir abi çok başka bir sanatçıydı. Söyleyecek fazla bir şey bulamıyorum. Hepimizin başı sağolsun."