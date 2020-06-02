Murat Boz'dan aşk hayatı açıklaması!

Ünlü şarkıcı Murat Boz, Instagram hesabı üzerinden hayranlarından gelen soruları yanıtladı. Aşk hayatıyla alakalı konuşmadığı bilinen Boz, Murat Boz Fun Club üyesi bir hayranının "Çok merak ediyoruz. Ne olur bizi kırma. Haberler çıkıyor. Hayatında biri var mı? #mbfc" sorusu üzerine hayranının ricasını kırmadı.

Özel hayatıyla alakalı uzun süredir konuşmayan şarkıcı, hayranının sorusunu "Merak etmenizi çok iyi anlıyorum. Hayatımda kimse yok. Olduğunda zaten bilirsiniz. Açıklarım." diyerek cevapladı.



