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Murat Boz deprem sonrası fırsatçılara ateş püskürdü! 'Bu nasıl bir sınavdır'

25.02.2023 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinde yaptığı yardımlarla dikkat çeken ünlü şarkıcı Murat Boz bu dönemde fırsatçılık yapanlara ateş püskürdü. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yorum yapamıyorum, bu nasıl bir sınavdır" sözleri ile tepkisini dile getirdi...

Murat Boz deprem sonrası fırsatçılara ateş püskürdü! 'Bu nasıl bir sınavdır'

Tüm Türkiye 6 Şubat günü deprem haberleriyle sarsıldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilde yıkımlara ve ciddi can kayıplarının yaşanmasına neden oldu. Depremzedeler de başka şehirlere taşınmaya başladılar. Şarkıcı Murat Boz, deprem sonrası fırsatçılık yapanlara adeta ateş püskürdü.

"BU NASIL BİR SINAVDIR?"

Ünlü şarkıcı Murat Boz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Depremi fırsat bilip kiraları 2-3 katına çıkaran ev sahipleri, depreme gönüllü giden işçilerin işine son veren şirketler, kuruluşlar... Yorum yapamıyorum, bu nasıl bir sınavdır" sözleri ile tepkisini gösterdi...

murat boz

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