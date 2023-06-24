Murat Boz'un yeni klibine sevişme sahnesi damga vurdu! Tepki yağdı... 'Klip mi erotik film mi?'

Uzun zamandır heyecanla beklenen klibini yayınlayan ünlü popçu Murat Boz sosyal medyada gündem oldu. Klipte tarzının epey dışına çıkan Murat Boz'un bu klibine sevişme sahnesi damga vurdu.

Klipte tanga ile dans eden kadının görüntüleri herkesi şaşırttı. Klipte olay sahnelere imza atan Murat Boz, bir kötü bir de iyi karaktere hayat verdi.

Murat Boz'un yeni klibine ağır eleştiriler yapılırken, sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

Boz'un yeni klibine 'Klip mi erotik film mi belli değil', 'Yayından kaldırın olmamış', 'Sapkınlığını sergilemiş', 'Çok üzüldüm hiç yakıştıramadım', 'Rezalet' gibi yorumlar yapıldı.



