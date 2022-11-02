Murat Dalkılıç 'Kırkpınar Er Meydanı'na çıktı! Şahan Gökbakar'dan yorum gecikmedi

Son olarak Merve Boluğur açıklamasıyla gündeme gelen, Boluğur'un eski eşi Murat Dalkılıç, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bir proje için 'Er Meydanı'na çıkan Dalkılıç, burada pehlivanların giydiği, belden baldıra kadar uzanan, dar paçalı meşin pantolonun adlı pantolonla poz verdi.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Dalkılıç, "Burası Kırkpınar Er Meydanı…" notunu düştü.

Fotoğrafın altına pek çok ünlü isim yorum yaparken, ünlü komedyen Şahan Gökbaka'ın yorumu görenleri güldürdü.

'Murat'ım dikkat et' yazıp kahkaha emojisi koyan Gökbakar'a, Dalkılıç'tan yanıt gecikmedi.

Dikkat çeken bir diğer yorum da Gonca Vuslateri'nden geldi. Vuslateri, arkadaşının fotoğrafına, 'Bilmillah-Gerildim' yorumunda bulundu.





