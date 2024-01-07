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  4. Murat Kurum sosyal medyadan paylaştı! 'İlk günden işe koyulduk' diyerek duyurdu: Dikkat çeken trafik mesajı

Murat Kurum sosyal medyadan paylaştı! 'İlk günden işe koyulduk' diyerek duyurdu: Dikkat çeken trafik mesajı

07.01.2024 22:50 | Son Güncelleme:
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31 Mart yerel seçimleri için Cumhur İttifakı ve AK Parti, İstanbul için Murat Kurum'u aday gösterme kararı aldı. Kurum adaylığının bugün resmen açıklanması sonrasında çalışmalara başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldiklerine dair bir paylaşım yapan Kurum, "İstanbul’un yollarında ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız" dedi.

Murat Kurum sosyal medyadan paylaştı! 'İlk günden işe koyulduk' diyerek duyurdu: Dikkat çeken trafik mesajı

Cumhur İttifakı ve AK Parti, 31 Mart'ta İstanbul için Murat Kurum'u aday gösterme kararı aldı. Murat Kurum'un adaylığı resmen bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

"5 YILLIK FETRET DEVRİNİ SONA ERDİRECEĞİZ"

AK Parti'nin 26 ilin adayını açıkladığı tören sonrasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yapan Kurum, İstanbul'un 5 yıllık Fetret dönemini sona erdireceğini ifade etti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU: 'İLK GÜNDEN İŞE KOYULDUK'

Sosyal medyadan paylaşım yapan Kurum, “İstanbul’u da, İstanbulluların bizden ne beklediğini de biliyoruz! Bu şehrin mevcut karmaşasını en hızlı şekilde gidereceğiz. İlk günden işe koyulduk. Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldik, çilesiz İstanbul için projelerimizi konuştuk. İstanbul’un yollarında ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız!" ifadelerini kullandı.


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