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Murat Kurum'u desteklemişti! Sinan Akçıl gündem oldu: Biz ülkemizi korumadan...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.04.2024 11:37
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Şarkıcı Sinan Akçıl, Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum için seçim şarkısı bestelemişti. Akçıl'ın siyasete dair yorumları da zaman zaman gündem olurken son paylaşımı da yine dikkat çekti.

Murat Kurum'u desteklemişti! Sinan Akçıl gündem oldu: Biz ülkemizi korumadan...

Seçim dönemi paylaşımlarıyla ve Murat Kurum'a desteğiyle gündeme gelen şarkıcı Sinan Akçıl yine adından söz ettirdi.

"Bir arkadaşım diyor ki 'İstanbul gitti'. Sanki bir diğer partiye oy verenler Yunanistanlı. Hepimiz Türküz, Türkiye Cumhuriyeti için ve içinde yaşıyoruz. 4 buçuk yıl boyunca istikrar, huzur ve ülke menfaatleri için yaşamak tek dileğim sizin de öyle olsun. Seçimler savaş değil, sevindirmeyin Türkiye düşmanlarını" ifadeleriyle gündeme gelen Akçıl bu sefer de şunları yazdı:

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"Çok ünlü arkadaşlarım arayıp, 'Türkiy'nin en büyük müzisyenlerinden birisin, girme şu vatan, millet, siyaset işine' diyorlar da alakayı çözemiyorum. Ok o zaman biz ülkemizi korumadan müzik yapalım sadece. En sevmediğim kişi tarafı belli olmayan kişidir. Onun çıkarından veya planından korkarım ben. Vatanı çok sevdiğim ya da bunu belli ettiğim için ben zarar görmem merak etmesinler..."

sssss

Sinan Akçıl'ın kendisine dair sözlerine "Sınan'cım arkadaşın seni kandırıyor" yorumları gecikmedi.

Yerel Seçim 2024


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