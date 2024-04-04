Murat Kurum'u desteklemişti! Sinan Akçıl gündem oldu: Biz ülkemizi korumadan...

Seçim dönemi paylaşımlarıyla ve Murat Kurum'a desteğiyle gündeme gelen şarkıcı Sinan Akçıl yine adından söz ettirdi.

"Bir arkadaşım diyor ki 'İstanbul gitti'. Sanki bir diğer partiye oy verenler Yunanistanlı. Hepimiz Türküz, Türkiye Cumhuriyeti için ve içinde yaşıyoruz. 4 buçuk yıl boyunca istikrar, huzur ve ülke menfaatleri için yaşamak tek dileğim sizin de öyle olsun. Seçimler savaş değil, sevindirmeyin Türkiye düşmanlarını" ifadeleriyle gündeme gelen Akçıl bu sefer de şunları yazdı:

"Çok ünlü arkadaşlarım arayıp, 'Türkiy'nin en büyük müzisyenlerinden birisin, girme şu vatan, millet, siyaset işine' diyorlar da alakayı çözemiyorum. Ok o zaman biz ülkemizi korumadan müzik yapalım sadece. En sevmediğim kişi tarafı belli olmayan kişidir. Onun çıkarından veya planından korkarım ben. Vatanı çok sevdiğim ya da bunu belli ettiğim için ben zarar görmem merak etmesinler..."

Sinan Akçıl'ın kendisine dair sözlerine "Sınan'cım arkadaşın seni kandırıyor" yorumları gecikmedi.





