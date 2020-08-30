Murat Övüç'e Marmaris’te saldırı! Tokat attılar...

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Marmaris’te bir mekanda oturduğu sırada bir kişi tokatlı saldırıda bulundu.

Saldırıya uğrarken çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi Murat Övüç’ü tokatlarken, 1 kişi de o anları kayda aldı. Murat Övüç’ün kendisini tokatlayan kişiye, “Kuran çarpsın demedim. Yemin ederim demedim. O benim ablam” dediği duyuldu.

Tartışmanın sebebi henüz bilinmiyor. Fakat sosyal medyada saldırının, Murat Övüç’ün Yeşim Salkım hakkında söylediği sözler nedeniyle gerçekleştiği iddia edildi.

