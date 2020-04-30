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  4. Murat Övüç'ün oğluyla yaptığı paylaşım gündem oldu! Hemen sildi

Murat Övüç'ün oğluyla yaptığı paylaşım gündem oldu! Hemen sildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 14:00 | Son Güncelleme

Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni Murat Övüç oğluyla birlikte yaptığı paylaşımla olay oldu.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Övüç'ün oğluyla yaptığı paylaşımdaki detay gözlerden kaçmadı.

"Çeşme’de deniz kenarında oğluma arsa aldım" diyen Murat Övüç’ün elindeki tapuya dikkatli bakılınca arsanın aslında Esenyurt Kıraç’ta olduğu ortaya çıktı.

Murat Övüç oğlunu paylaştı; beğeni yağdıMurat Övüç oğlunu paylaştı; beğeni yağdı

Övüç, ‘144 metrekare hisseli’ yazan bu arsanın gündeme gelmesi ve Çeşme'de olmadığının anlaşılmasından sonra videoyu kaldırdı.

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Övüç daha sonra ise tapularını sergiledi ve kendisini eleştirenlere "aç köpekler" diyerek tepki gösterdi.

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Murat Övüç, Murat Övüç oğlu, Murat Övüç instagram,

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