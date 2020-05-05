MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Murat Ünalmış'ın sofra paylaşımı tepki çekti! 'Ne varmış hanımefendi?'

Murat Ünalmış'ın sofra paylaşımı tepki çekti! 'Ne varmış hanımefendi?'

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 14:54 | Son Güncelleme

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Murat Ünalmış takipçisinin tepkisine sessiz kalmadı. Murat Ünalmış verdiği yanıtla gündem oldu.

Murat Ünalmış'ın sofra paylaşımı tepki çekti! 'Ne varmış hanımefendi?'

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir Yaman'ı canlandıran Murat Ünalmış sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden... Ünalmış son olarak sosyal medyada eski günlerden pozlarını paylaştı.

Bi takipçisi ise Ünalmış'ın paylaşımından rahatsız olup paylaşıma "Ramazanda böyle sofralar paylaşmasanız" yorumunda bulundu.

Bu yorum Murat Ünalmış'ı rahatsız etti. Yakışıklı oyuncu takipçisine "Ne varmış hanımefendi soframızda? Nedir seni rahatsız eden" yanıtını verdi.

Capture

Ünalmış gelen yorumlar üzerine fotoğrafını daha sonra yorumlara kapadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Her yerde aranıyordu denizden cesedi çıktıHer yerde aranıyordu denizden cesedi çıktı
Tülin Şahin paylaştı: Ay yaşlandım millet! Tülin Şahin paylaştı: Ay yaşlandım millet!
Makyajsız haliyle şaşırttıMakyajsız haliyle şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kızını sevgilisiyle birlikte olmaya zorlamıştı! Yeni gelişme

Kızını sevgilisiyle birlikte olmaya zorlamıştı! Yeni gelişme

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Bilim Kurulu Üyesi Çelik, 'sıkıntı yaratacak' diyerek uyardı

Bilim Kurulu Üyesi Çelik, 'sıkıntı yaratacak' diyerek uyardı

Perakende devi konkordato başvurusu yaptı

Perakende devi konkordato başvurusu yaptı

Antalya ve Burdur Valisi: Tatil için gelenleri almayacağız

Antalya ve Burdur Valisi: Tatil için gelenleri almayacağız

Bakan Selçuk açıkladı! Okullar 1 Haziran'da mı açılacak?

Bakan Selçuk açıkladı! Okullar 1 Haziran'da mı açılacak?

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Zuhal Topal'la Sofrada'nın birincisi belli oldu

Zuhal Topal'la Sofrada'nın birincisi belli oldu

Eski eşine yorum yaptı: İlk kez görüyorum...

Eski eşine yorum yaptı: İlk kez görüyorum...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sara Sampaio tekne turunda! Eleştiri yağdı

Ünlü model şoke etti! Eleştiri yağdı

Dilan Çiçek Deniz'den yalnızlık paylaşımı

Dilan Çiçek Deniz'den yalnızlık paylaşımı

Aslıhan Doğan Turan'dan çok konuşulacak açıklamalar! 'En büyük lüksüm…'

Aslıhan Doğan Turan'dan çok konuşulacak açıklamalar! 'En büyük lüksüm…'

Eliz Sakuçoğlu sevgilisi Semih Ergün'ü sildi

Sevgilisini sildi; herkes şaşırdı

Tülin Şahin paylaştı: Ay yaşlandım millet!

Tülin Şahin paylaştı: Ay yaşlandım millet!

Gamze Erçel kendini sanata adadı

Gamze Erçel kendini sanata adadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.