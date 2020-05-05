Murat Ünalmış'ın sofra paylaşımı tepki çekti! 'Ne varmış hanımefendi?'

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir Yaman'ı canlandıran Murat Ünalmış sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden... Ünalmış son olarak sosyal medyada eski günlerden pozlarını paylaştı.

Bi takipçisi ise Ünalmış'ın paylaşımından rahatsız olup paylaşıma "Ramazanda böyle sofralar paylaşmasanız" yorumunda bulundu.

Bu yorum Murat Ünalmış'ı rahatsız etti. Yakışıklı oyuncu takipçisine "Ne varmış hanımefendi soframızda? Nedir seni rahatsız eden" yanıtını verdi.

Ünalmış gelen yorumlar üzerine fotoğrafını daha sonra yorumlara kapadı.

