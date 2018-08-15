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Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.08.2018 10:40 | Son Güncelleme

‘Kim Milyoner Olmak İster?’in başarılı sunucusu Murat Yıldırım, Çin Seddi’nin nerede olduğunu bilemeyerek sosyal medyada alay konusu olan yarışmacıyı savundu: ‘Bence cevaptan emin olmak için öküz altında buzağı aradı...’

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Atv ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?'in sunucusu Murat Yıldırım, önceki gün eşi İmane Elbani ile Nişantaşı'ndaydı. Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda 'Çin Seddi nerededir?' sorusunu iki jokerle yanıtlayarak alay konusu olan yarışmacı hakkında şöyle konuştu:

"İlk başta ben de şaşırdım ama bence yarışmacı, cevabından emin olmak için biraz öküz altında buzağı aradı. O yüzden yine de kimseyi çok eleştirmemek lazım. Sonuçta Türk gençleri zekası ve ahlaklı duruşuyla her zaman gururumuz oluyorlar.".

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Çin Seddi Nerededir sorusunu bilemeyen Su Ayhan şaşırttıKim Milyoner Olmak İster yarışmasında Çin Seddi Nerededir sorusunu bilemeyen Su Ayhan şaşırttı
'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında
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Okuyucu Yorumları 12 yorum
çok beğeniyorum seni akıllı ve düzgün bir adamsın.
ver bi kere
Seyirciler de buza altında öküz aradı
yazıklar olsun ne demek ya seyircilerin yüzde 51 yalnız biliyor demekki egitim saviyemiz 100 de 51 milli egitim müdürlügü istifa etmeli burda büyük bir sorun var egitimsiz olan millet çökmeye mahkumdur...yazık durum gerçekten çok vahim....
ne zekası bir de aptal ha birde üniversite mezunu idi.bir de 250 bin lira hayal ediyordu her soruda joker kullan en basit soruyu bileme daha ne olsaydı hepsinden öte bir de ukala bilmiş geçiniyor özellikle seçmişler böyle molozları yazık
BENCE BİLDİĞİ HALDE,ZAMAN OYNARKEN GÜNDEME DÜŞMEK İÇİN? HATANIN İÇİNDE BULDU KENDİNİ.
nerde olacak aq tabiki hindistanda:)
sorunun 4. ya da 5. sırada olması yarışmacıyı tereddütte bıraktı. İlk soru bu olsaydı daha ilk saniyede Çin derdi.
harika birr insansın sabırlı
zeka mı? herşeyi googleye aratan hayatında doğru düzgün kitap okumayan ansiklopediyi geçmişten kalan tarihi eser olarak gören gençlerle doldu ülke.tamam her insan her ne kadar birikimli olursa olsun herşeyi bilemez ama bu da ülkenin okumuş cahil gençlerinin olmduğu gerçeğini örtbas edemez.bu ülke eğitimli cahillerle dolu bunu heryerde görüyorsun.kılık kıyafetten konuşma adabına kadar hayat felsefesine kadar belli.eğitim sadece kitabı okumak anlatmak değildir onu hayatına ne kadar yansıttığındır...
Mardin Kapı Nerededir Belgrat ormanı nerededir..
B HİNDİSTAN DİYENLER :D HACI NE AYAKSINIZ :D
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