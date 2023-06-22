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Murat Yıldırım kızı için Fas’ta düğün yaptı! Eşi Elbani taht içinde getirildi, sosyal medya yıkıldı

22.06.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Yıldırım ve Faslı eşi İman Elbani çifti, geçtiğimiz sene dünyaya gelen kızları Miray için Fas'ta geleneklere uygun bir şekilde düğün yaptı. Düğünde Elbani'nin yöresel kıyafetleriyle taht içinde mekana getirilmesi sosyal medyada gündem oldu. Murat Yıldırım'ın da danslarıyla eşine eşlik etmesi dikkat çekti.

Murat Yıldırım kızı için Fas’ta düğün yaptı! Eşi Elbani taht içinde getirildi, sosyal medya yıkıldı

Şimdilerde Trt1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde Ömer karakterine hayat veren ünlü oyuncu ve sunucu Murat Yıldırım 2016 yılında Faslı Iman Elbani ile nikâh masasına oturdu. Çift, geçtiğimiz sene ekim ayında Miray adını verdikleri kızlarını kucağına aldılar.

Uzun süredir Türkiye'de yaşayan Elbani, kızı için Fas geleneklerine uygun bir düğün organize etti. Daha yaşına girmeyen kızları için Fas'ta düğün yapan Murat Yıldırım, gecede beyaz takım elbise giyerken eşi de birden fazla elbise tercih etti.

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Güzelliği ve şıklığıyla geceye damga vuran anne Iman Elbani, krem rengi taş işlemeli elbisesi ve gösterişli tacıyla taht içinde salona getirildi. O anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

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Gösterişli düğün sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar bu şöleni güzel bulurken bazıları ise abartılı buldular.

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Düğünden bir kareyi Instagram hesabından paylaşan başarılı oyuncu Murat Yıldırım "Miray'ımız için düzenlenen geleneksel Fas düğününden" notunu düştü.

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