MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Musa Eroğlu HZ. Ali için ne dedi? Musa Eroğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Musa Eroğlu HZ. Ali için ne dedi? Musa Eroğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?

01.09.2022 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Musa Eroğlu Hz. Ali hakkındaki sözleri nedeniyle eleştirildi. Hz. Ali'ye yönelik sözleri nedeniyle tepki çeken ünlü Türk halk müziği sanatçısı hakkında suç duyurusunda bulundu. Peki; Musa Eroğlu HZ. Ali için ne dedi? Musa Eroğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylar ile merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

Musa Eroğlu HZ. Ali için ne dedi? Musa Eroğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu 1 Eylül 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Alevi deyişleriyle bilinen ünlü isim, Hz. Ali'ye yönelik sözleri nedeniyle tepki çekti. Peki, Musa Eroğlu HZ. Ali için ne dedi? İşte Musa Eroğlu'nun Hz. Ali ile ilgili sözleri ile hayatı ve biyografisi...

MUSA EROĞLU KİMDİR?

Musa Eroğlu 1944'te Mersin'in Mut ilçesinin Kumaçukuru köyünde dünyaya geldi.

Musa Eroğlu'nun Alevî Tahtacı Türkmenleri'nden olduığu bilinmektedir.

Ortaokulu yarım bıraktı. Mut Halkevi'nde halk oyunları oynadı. 1965'te TRT Ankara Radyosu'nda imtihana girdi fakat kazanamadı. 1967'de "İkimiz Toprağa Girelim Elif" adlı ilk plağını çıkardı. Piyasada görünmeye başlaması 1970-71 yıllarına denk gelmektedir. O yıllarda yeniden radyoda tar, kemane, koltuk davulu, bağlama, divan sazı çalgılarıyla sınava girdi ve sınavı kazandı. 1970'li yılların sonlarına doğru müzik yönetmenliği de yaptı.

1980'e radyoda kadar mahalli sanatçı olarak çalıştı. Arif Sağ ve Muhlis Akarsu ve Yavuz Top ile "Muhabbet" seri albüm çalışmaları yapmıştır.

Sözlerini Abdürrahim Karakoç'un yazdığı "Unutursun Mihriban'ım" ve "Mihriban" türkülerini seslendirdi. Karacaoğlan'ın şiirlerini besteledi.

1998'de Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı unvanı aldı.

Eroğlu, müzik çalışmalarına devam etmekte ve Kültür Bakanlığı'nda Halk Kültürleri ve Oyunları konusunda uzman ve araştırmacı olarak görev yapmaktadır.

1966’da evlendiği eşiyle ikisi kız, biri erkek üç çocuğu vardır.

Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu 72 yaşında yaşamını yitirmiştir.

MUSA EROĞLU HZ. ALİ İÇİN NE DEDİ?

Musa Eroğlu Hz. Ali hakkında "Zülfikar'ın ağırlığı 2 ton 700 kilo. Tasviri doğruysa onu anca Tanrı kullanabilir. Kul kullanamaz çünkü ağır gelir. Şimdi düşün, 2 ton 700 kilo kılıç taşıyan herifi biri kamayla g...ne bıçak sokup öldürüyor. Gel de buna inanasın" ifadelerini kullandı.

Musa Eroğlu'nun sözleri üzerine Alevi vatandaşlar ve dernekler, başsavcılığa suç duyurusunda bulundu.

Musa Eroğlu da hakkındaki tepkilerle ilgili sessizliğini bozdu. Son Gazete'den Muammer Aydoğmuş'a konuşan Eroğlu, şunları söyledi: "İnternet kullanmayı bilmiyorum. Sosyal mecralarla aram hiç yok. Olayı da bilmiyorum. Türkiye'de herkes her şeyi konuşuyor. Bu ülkede bir sürü insan her şeyi konuşuyor. Ben de konuşmuşumdur, doğrudur. İçeriğine bakmak lazım."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Miss Turkey güzeli Şevval Şahin fit vücuduyla adeta şov yaptı!Miss Turkey güzeli Şevval Şahin fit vücuduyla adeta şov yaptı!
30 Ağustos coşkusu! 100 bin kişi akın etti, şehirde hayat durdu30 Ağustos coşkusu! 100 bin kişi akın etti, şehirde hayat durdu
Tatlıses'in oğluyla ilgili mesajını canlı yayında okudu! "Beni İdo kurtardı"Tatlıses'in oğluyla ilgili mesajını canlı yayında okudu! "Beni İdo kurtardı"
Anahtar Kelimeler:
Musa Eroğlu alevi hz. ali doğru yaşında ele musa eroğlu kimdir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Doğal gaz ve elektriğe büyük zam geldi!

Doğal gaz ve elektriğe büyük zam geldi!

İzmir'de dehşet! Yasak aşk yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü

İzmir'de dehşet! Yasak aşk yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü

Önce Halep, sonra Şam! İsrail'den Suriye'ye peş peşe füze saldırısı

Önce Halep, sonra Şam! İsrail'den Suriye'ye peş peşe füze saldırısı

Kemal Kılıçdaroğlu TEKNOFEST KARADENİZ'i ziyaret etti! Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken açıklama...

Kemal Kılıçdaroğlu TEKNOFEST KARADENİZ'i ziyaret etti! Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken açıklama...

Metroda mide bulandıran görüntü! Herkesin içinde jileti çıkarıp...

Metroda mide bulandıran görüntü! Herkesin içinde jileti çıkarıp...

"Maxi Gomez Trabzonspor'da!" İşte geliş tarihi...

"Maxi Gomez Trabzonspor'da!" İşte geliş tarihi...

İlginizi Çekebilir

Yeni akım mide bulandırdı! Partnerlerin sperminden...

Yeni akım mide bulandırdı! Partnerlerin sperminden...

Bu sefer şaşırttı: İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz

Bu sefer şaşırttı: İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Amsterdam’ın en ünlü sokağı kapanacak mı? "Evden çalışıyorlar"

Amsterdam’ın en ünlü sokağı kapanacak mı? "Evden çalışıyorlar"

Esra Erol 'Bana öyle bakma' dedi! Kocası Ali Özbir dayanamadı

Esra Erol 'Bana öyle bakma' dedi! Kocası Ali Özbir dayanamadı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.