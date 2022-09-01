Musa Eroğlu HZ. Ali için ne dedi? Musa Eroğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu 1 Eylül 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Alevi deyişleriyle bilinen ünlü isim, Hz. Ali'ye yönelik sözleri nedeniyle tepki çekti. Peki, Musa Eroğlu HZ. Ali için ne dedi? İşte Musa Eroğlu'nun Hz. Ali ile ilgili sözleri ile hayatı ve biyografisi...

MUSA EROĞLU KİMDİR?

Musa Eroğlu 1944'te Mersin'in Mut ilçesinin Kumaçukuru köyünde dünyaya geldi.

Musa Eroğlu'nun Alevî Tahtacı Türkmenleri'nden olduığu bilinmektedir.

Ortaokulu yarım bıraktı. Mut Halkevi'nde halk oyunları oynadı. 1965'te TRT Ankara Radyosu'nda imtihana girdi fakat kazanamadı. 1967'de "İkimiz Toprağa Girelim Elif" adlı ilk plağını çıkardı. Piyasada görünmeye başlaması 1970-71 yıllarına denk gelmektedir. O yıllarda yeniden radyoda tar, kemane, koltuk davulu, bağlama, divan sazı çalgılarıyla sınava girdi ve sınavı kazandı. 1970'li yılların sonlarına doğru müzik yönetmenliği de yaptı.

1980'e radyoda kadar mahalli sanatçı olarak çalıştı. Arif Sağ ve Muhlis Akarsu ve Yavuz Top ile "Muhabbet" seri albüm çalışmaları yapmıştır.

Sözlerini Abdürrahim Karakoç'un yazdığı "Unutursun Mihriban'ım" ve "Mihriban" türkülerini seslendirdi. Karacaoğlan'ın şiirlerini besteledi.

1998'de Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı unvanı aldı.

Eroğlu, müzik çalışmalarına devam etmekte ve Kültür Bakanlığı'nda Halk Kültürleri ve Oyunları konusunda uzman ve araştırmacı olarak görev yapmaktadır.

1966’da evlendiği eşiyle ikisi kız, biri erkek üç çocuğu vardır.

Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu 72 yaşında yaşamını yitirmiştir.

MUSA EROĞLU HZ. ALİ İÇİN NE DEDİ?

Musa Eroğlu Hz. Ali hakkında "Zülfikar'ın ağırlığı 2 ton 700 kilo. Tasviri doğruysa onu anca Tanrı kullanabilir. Kul kullanamaz çünkü ağır gelir. Şimdi düşün, 2 ton 700 kilo kılıç taşıyan herifi biri kamayla g...ne bıçak sokup öldürüyor. Gel de buna inanasın" ifadelerini kullandı.

Musa Eroğlu'nun sözleri üzerine Alevi vatandaşlar ve dernekler, başsavcılığa suç duyurusunda bulundu.

Musa Eroğlu da hakkındaki tepkilerle ilgili sessizliğini bozdu. Son Gazete'den Muammer Aydoğmuş'a konuşan Eroğlu, şunları söyledi: "İnternet kullanmayı bilmiyorum. Sosyal mecralarla aram hiç yok. Olayı da bilmiyorum. Türkiye'de herkes her şeyi konuşuyor. Bu ülkede bir sürü insan her şeyi konuşuyor. Ben de konuşmuşumdur, doğrudur. İçeriğine bakmak lazım."

