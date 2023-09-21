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Musa Orhan'dan Farah Zeynep Abdullah'a bir dava daha... Pişmanlık duyduğunu söylemiş

21.09.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farah Zeynep Abdullah, Batman'ın Beşiri ilçesinde yaşamına son veren İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'ya destek için paylaşım yapmıştı. 65 gün karşılığında bin 300 TL adli para cezasına çarptırılan oyuncuya bir dava daha açıldı.

Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını yazdı.

Orhan hakkında Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz sanık Orhan'ın yargılanması sürerken, sosyal medyadan yaşananlara tepki yağdı.

Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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HAKİM, 'HAKARET' SUÇUNU İŞLEDİĞİNE HÜKMETTİ

Yargılamanın tamamlanmasının ardından Ezgi Mola'ya destek için tweet atan oyuncu Farah Zeynep Abdullah hakkında, Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş geçen yıl 30 Ağustos'ta Uşak Banaz Cumhuriyet Başsavcılığı'na müvekkiline hareket ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

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Dosya, uzlaştırma bürosuna gönderildi ancak taraflar uzlaşamadı. Hakim, Farah Zeynep Abdullah'ın 'hakaret' suçunu işlediğine hükmederek, geleceği üzerindeki etkilerini dikkate alıp, indirimlerle beraber 65 gün karşılığı bin 300 TL adli para cezası verilmesine hükmetti.

Ekran Alıntısı

DAVA SÜRERKEN YİNE PAYLAŞIM YAPTI

Yargılama devam ederken Orhan'ın avukatı Mehmet Akkuş tarafından Farah Zeynep Abdullah'a tazminat davası açıldı.

Bunun üzerine Abdullah, hakkındaki tazminat davası sürerken sosyal medya hesabından Orhan'a karşı, "Şerefsiz ve göründüğü kadarıyla bir geçim yöntemi olarak adalet sistemini kullanan daha doğrusu buna izin verilen Musa Orhan şimdi de bana tazminat davası açmış. Aç köpek!" şeklinde paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle Banaz Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir kez daha suç duyurusunda bulundu.

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PİŞMANLIK DUYDUĞUNU SÖYLEDİ

Başlatılan soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamede Abdullah'ın ifadesi de yer aldı. Abdullah'ın, Orhan ile aralarında devam eden davasının mevcut olduğunu, kendisinin bu tip davaları geçim yolu olarak gördüğünü söylediği belirtildi.

Farah Zeynep Abdullah'ın ifadesinde farklı farklı bu tür medyaya yansıyan davalarının olduğunu bildiğini bu sebepten sinirlenerek tepki amacı ile anlık sinirle paylaşımda bulunduğunu, bu tepkinin insani bir tepkiden ibaret olduğunu ve sonradan pişmanlık duyduğunu söylediği de iddianamede yer aldı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianameyi hazırlayan savcı, Abdullah'ın sosyal medya hesabından Orhan'a yönelik paylaşımda bulunarak 'sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteminde bulundu. Tarafların uzlaşmada da anlaşamadığı da iddianamede yer buldu.

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Farah Zeynep Abdullah Musa Orhan sosyal medya

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