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Musk'tan "İstifa etmeli miyim?" anketi! Böyle sonuçlanırsa Twitter'ın başındaki kişi olmaktan vazgeçecek

19.12.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'da yeni gelişmeler peş peşe yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Twitter'ın sahibi Elon Musk büyük bir sürprize imza attı. Musk, Twitter'daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda bir anket başlattı ve çıkan sonucu kabul edeceğini belirtti. Bu, eğer "evet" sonucu çıkarsa Musk'ın Twitter'ın başındaki kişi olmaktan vazgeçeceği anlamına geliyor. Anket halihazırda "evet" oyları baskın bir şekilde ilerliyor. Öte yandan Twitter, yeni bir yasak nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu

Musk'tan "İstifa etmeli miyim?" anketi! Böyle sonuçlanırsa Twitter'ın başındaki kişi olmaktan vazgeçecek

44 milyar dolara satın aldığı Twitter'da işleri yola sokmaya çalıştığını dile getiren Elon Musk yine gündemde. Musk'ın son hareketi ise büyük olay oldu. Twitter'ı satın aldığı günden bu yana çalışanlar ve reklam verenler başta olmak üzere birçok çevre ile sorun yaşayan Musk, son olarak çok büyük sürpriz olan bir anket yaptı, "Twitter'ın başındaki kişi olarak istifa etmeli miyim?" diye sordu. "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini oylamaya açtı.

SONUÇ "EVET" ÇIKARSA TWİTTER'IN BAŞINDAKİ KİŞİ OLMAKTAN VAZGEÇECEK

Musk "Twitter başındaki kişi olarak istifa etmeli miyim? Bu anketin sonuçlarına uyacağım." dedi. Görünüşe göre anketten evet sonucu çıkarsa Musk Twitter'ın başındaki kişi olmaktan vazgeçecek.

Twitter CEO'sunun, yaklaşık 4 saat sonra son bulacak anketinde şu ana kadar 13 milyon 400 binden fazla kişi oy kullanırken, katılımcıların yüzde 56,7'si Musk'ın ayrılması, 43,3'ü ise devam etmesi yönünde tercihini ortaya koydu.

elon anket

Daha önceki saatlerde Musk'ın ayrılmasını isteyenlerin oranı yüzde 58'in üzerine çıkmıştı.

Twiter'ın yeni patronu, anketi başlatmasının ardından yaptığı paylaşımlarda, ayrılma konusunda "ciddi" olduğunu belirtirken, "Ne dilediğine dikkat et, çünkü onu elde edebilirsin." ifadesini kullandı. İş insanının saatler önceki son paylaşımlarından birinde ise, "Güç isteyenler, onu en az hak edenlerdir." ifadesi dikkati çekti.

Twitter'ı 28 Ekim'de 44 milyar dolara satın alan Elon Musk en son hakkında paylaşım yapan bazı gazetecilerin hesaplarını askıya alması sonrasında tartışma konusu olmuştu.

DİĞER SOSYAL MEDYA HESAPLARINA YASAK!

Twitter, diğer sosyal medya platformlarının ‘ücretsiz tanıtımına’ izin vermeyeceğini söyledi. Şirketin paylaştığı bir dizi tweet’e göre Twitter, kullanıcıların platformunda diğer sosyal medya hesaplarını (Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Post ve Nostr) tanıtmasına izin vermemeyi kararlaştırdı.

politika

Buna göre, “Instagram’da beni takip et @kullanıcıadı” veya “kullanıcıadı@mastodon.social” gibi içerikleri tweetlemek bir politika ihlali olarak nitelendirildi.

GERİ ADIM MI ATILDI?

Fakat bu kararı açıklayan Twitter'ın resmi Twitter Support hesabı söz konusu tweet'leri sildi.

silindi

Öte yandan uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong, Twitter'ın "Alternatif sosyal platformların tanıtımı politikasını" sildiğini de iddia etti.

jane tweet

Twitter bu konuda bir geri adım atmış olabilir.

BİR ANKET DAHA

Elon Musk'ın "İleride, büyük politika değişiklikleri için bir oylama yapılacak. Özür dilerim. tekrar olmayacak." paylaşımı sonrası ise Twitter'ın başka bir resmi hesabı olan "Twitter Safety" hesabı bir anket başlattı.

Twitter 1

Ankette "Diğer sosyal medya platformlarının reklamını yapmak amacıyla mevcut hesapların oluşturulmasını veya kullanılmasını engelleyen bir politikamız olmalı mı?" sorusu soruldu.

157 binden fazla kişinin oy kullandığı anketin bitmesine yaklaşık 18 saatlik bir süre varken, katılımcıların halihazırda yüzde 86,1'lik bir kısmı hayır seçeneğini işaretledi.

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