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Mustafa Ceceli'den itiraf: Levent Yüksel beni sahneden kovdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 15:13 | Son Güncelleme

Mustafa Ceceli, Sinan Akçıl’ın yeni televizyon programına konuk oldu. Ceceli Levent Yüksel’le birlikte çalıştığı dönemi anlattı ve bir itirafta bulundu. Ceceli açıklamasında "Bir gün beni şarkı söylemem için yanına çağırdı, ardından bana kovulduğumu söyledi" dedi.

Mustafa Ceceli'den itiraf: Levent Yüksel beni sahneden kovdu

Sinan Akçıl'ın sunduğu 'Piyanist' adlı programın ilk bölümüne Mustafa Ceceli konuk oldu. Programda hem şarkı seslendiren hem de Akçıl’ın sorularını yanıtlayan Ceceli, kariyerinin dönüm noktalarını anlattı.

Sanatçı, Tarkan’ın şarkılarına aranje yapmanın hayalini kurarken müzik dünyasında yükselişe geçtiğini söyleyen Ceceli "Sezen Aksu gibi birinin arkasında müzik hayatıma devam ederken gerçekten çok mutluydum" dedi.

Sezen Aksu’nun yanı sıra bir dönem Levent Yüksel’le de çalıştığını belirten Mustafa Ceceli, sanatçıyla ilgili bir itirafta bulundu.

Ceceli, “Bir gün Levent Yüksel beni şarkı söylemem için yanına çağırdı, ardından bana kovulduğumu söyledi. İlk olarak ne demek istediğini anlamadım. Sonra ‘Artık seni burada tutamayız, önünde uzun bir yol var’ dedi" açıklamasında bulundu.

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