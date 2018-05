Mustafa Cengiz: Biz gelmeseydik UEFA kesin men cezası verecekti

"Şampiyonluğu taraftar olarak çok yaşadım. 20 kere yaşamasam da ömrüm açısından son yıllardaki 10-15 şampiyonluğu hatırlıyorum. Çok konvoylara katıldım, çok korna patlattım. İyi de bir taraftarım. Belli bir seviye ve düzeyde kutladık hep şampiyonlukları. Başkan olarak şampiyonluğu ilk defa kutluyorum. Bu da bana nasip oldu. Şartlar uygun geldi. Bunun için Galatasaraylı bir taraftar olarak çok mutluyum. 'Bu mutluluğu bana ifade et' derseniz ben bunu çizemem; resmetmem çok zor. Şu kadar söyleyebilirim; çok mutluyum. Bu mutluluğumu da rakiplere asla saygısızlık yaparak, onları ikincil plana düşecek şekilde kutlamam, ifade etmem. Sadece onlara saygı içerisinde, onları rahatsız etmeyecek şekilde kutlarım. Onu da başkan olduğum için yine kendi içimde kutlamak durumundayım."

"SORUNLAR HALININ ALTINA SÜPÜRÜLMÜŞ AMA BU YÜKÜN ALTINDAN KALKACAĞIZ"

Ötelenmiş sorunlarının çok olduğunu söyleyen Cengiz, "2015 yılından ötelenmiş, faiz değil bildiğiniz klasik ödememe emirleriyle karşılaştık. Haciz şeklinde hem de. Bin, 2 Bin, 10 Bin TL'lik onlarca şeyle karşılaştık. Bunu öneme almadık çok. Bu durum göreve geldiğimiz 3.5-4 aylık süreçte markaya daha doğrusu bize yapılacak olan mali desteklere köstek olurdu. Galatasaray'a zarar verirdi. Şu anda bile susma hakkımı kullanarak birçok şeyi söylemiyorum. Şunu anlatmak istiyorum. Ötelene ötelene bir öncekinden bugünlere gelmiş. Ben de aynı şekilde bunları ötelesem bir sonraki gelecek olan yönetimlerin önünden kalamayacak ciddi engeller teşkil eder. Kar topu gibidir, halının altına süpürdükçe o büyür ve ayağınıza takılıp öldürebilir bile. Bu nedenle biz bütün bunları tek tek temizliyoruz. Tek tek de temizlemeye devam ediyoruz. Fakat her an bir yerden bir şey gelebiliyor. Bir bakıyorsunuz, bir mail geliyor. Ekim ayında 650 bin Euro istenmiş üstüne faiz, hiç haberimiz yok. Bu bizim kayıtlarımıza girmemiş. Kasıt mı, kötü niyet mi bilmiyorum. Her şey iyi niyetli olarak görüyoruz ama 700 Bin Euro deyince geçemiyoruz. Bir profesörün yemek yemese ömrü boyunca biriktiremeyeceği bir para. Bütün bunlar bize yük, fakat Galatasaray bunun altından kalkacak güçte. Biz de yönetim olarak bunların altından kalkıyoruz ve camiaya layık bir şekilde mali durumu düzeltmeye çalışıyoruz" diye konuştu.