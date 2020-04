Mustafa Cengiz resmen açıkladı! 1 yıllık anlaşma

‘OYUNCULARIMIZDAN FEDAKARLIK İSTEDİK’

Bizim gibi sosyal camialarda her zaman kahramanlar olmuştur. Kendini öne atanlar, kendini feda edenler olmuştur. Biz bu sıkıntılı süreci aşmak için profesyonel oyuncularımızdan fedakarlık istedik. Kendileri bunları inceliyor. Sağ olsun Selçuk (İnan) kardeşim buna olumlu yaklaştı. Görüşmeler sürüyor. Bütün sporcu kardeşlerimizle birlikte bu süreci atlatacağız.

‘BELLİ BİR SÜRE HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK’

Mevcut kadromuz yeterli ve kaliteli. Bu kadro şampiyonluk için kurulmuş bir kadro. Ligler başlayınca şampiyonluk yürüyüşüne yürüyecek bir kadro. Camiamızın beklentisine uygun, şampiyonluğa oynayacak kadroları her zaman kurarız ama belli şartlarda. Bütün dünyada belli bir süre hiçbir şey eskisi olmayacak. Biz de bu duruma en iyi şekilde, camiamızın beklentilerine uygun şekilde hareket edeceğiz. Her gün, her saat her şeyi planlıyoruz.

‘ŞAMPİYONLUK İÇİN KURULMUŞ BİR KADRO’

Kadromuz şampiyonluk için kurulmuş bir kadro. Ligler başladığında, ne olursa olsun şampiyonluk yürüyüşünde olacak bir kadro. Biz, şartlar ne olursa olsun, her zaman şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurarız.