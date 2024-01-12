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  4. Mustafa Sandal 54 yaşında! Melis Sandal'dan romantik doğum günü kutlaması... Yanağını öperek kutladı

Mustafa Sandal 54 yaşında! Melis Sandal'dan romantik doğum günü kutlaması... Yanağını öperek kutladı

12.01.2024 09:22 | Son Güncelleme:
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İki yıl önce İtalya'nın başkenti Roma'da Mustafa Sandal ile sosyetik güzel Melis Sütşurup evlenmişti. Sütşurup, 54'üncü yaşına giren popçunun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı.

Çıkardığı şarkılarla hafızalara kazınan isimlerden biri olan Mustafa Sandal son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

'Beni Ağlatma', 'Jest Oldu', 'Aya Benzer', 'Araba', 'Pazara Kadar' ve 'Aşka Yürek Gerek' gibi şarkılarla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, ilk evliliğini 2008 yılında Emina Jahovic ile yapmıştı.

İki erkek çocuğu bulunan çift, 10 yıllık evliliklerini Haziran 2018'de anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.

Emina Jahovic'ten boşanan ünlü popçu, kendisinden 19 yaş küçük olan Melis Sütşurup ile 3 Haziran 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da evlenmişti.
Melis Sandal, 54'üncü yaşına giren şarkıcının doğum gününü kutladı.

Sosyetik güzel, paylaşımında şunları belirtti:

"Hayatıma kattığın her şey için sana minnettarım. İyi ki doğdun. Ve iyi ki; yoldaş oldun, sırdaş oldun, arkadaş oldun, eş oldun, her şey oldun bana. Seni çok seviyorum kocam, nice güzel yaşlara, yıllara hep birlikte..."

Ünlü isim, ardından doğum günü pastasının önünde eşini yanağından öperken çekilen bir karesini yayınladı.

mustafa sandal

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