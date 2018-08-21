MAGAZİN

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic itirafı

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.08.2018 17:38 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde kaslı fotoğrafıyla sosyal medyayı kasıp kavuran şarkıcı Mustafa Sandal, “sporumu bırakmıyorum, 4 seneden beri yüzmeye başladım. Yüzme bana iyi geliyor, o gün de sabah yüzdüm çıktıktan sonra hortumla duş alırken çektim.” dedi.

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic itirafı

Emina Jahovic ile ilgili hakkında çıkan kavga iddialarına ise, “Emina Hanım’la evliliğimizdeki arkadaşlığımızdan daha sağlıklı ve sağlam bir arkadaşlığımız var. Bazı haberler görüyorum üzülüyorum doğru değil. Dünyanın en kıymetlisi 2 tane evladımız var, onların sağlıklı gelişimi huzuru açısından bizim aramızdaki diyalog çok önemli ikimizde bunun farkındayız.

Yaman’ın doğum günüydü hep birlikte kutladık ve yemek yedik. Bu boyutta dostluğumuz yakınlığımız var. Bizim onunla belki de bu zamana kadar olmayan arkadaşlığımız ve dostluğumuz perçinleşiyor” şeklinde yanıt verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Emina Jahovic mustafa sandal

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