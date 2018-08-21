Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic itirafı

Emina Jahovic ile ilgili hakkında çıkan kavga iddialarına ise, “Emina Hanım’la evliliğimizdeki arkadaşlığımızdan daha sağlıklı ve sağlam bir arkadaşlığımız var. Bazı haberler görüyorum üzülüyorum doğru değil. Dünyanın en kıymetlisi 2 tane evladımız var, onların sağlıklı gelişimi huzuru açısından bizim aramızdaki diyalog çok önemli ikimizde bunun farkındayız.

Yaman’ın doğum günüydü hep birlikte kutladık ve yemek yedik. Bu boyutta dostluğumuz yakınlığımız var. Bizim onunla belki de bu zamana kadar olmayan arkadaşlığımız ve dostluğumuz perçinleşiyor” şeklinde yanıt verdi.

