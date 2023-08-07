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Mustafa Sandal'ın karın kasları sosyal medyayı salladı! "O memeye o kas çıkmaz"

07.08.2023 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Uzi ile yaşadığı polemikle gündeme gelen Mustafa Sandal, Akyaka’daki Kitesurf'te görüntülendi. Güneşin tadını çıkartan şarkıcının karın kasları da sosyal medyanın gündemine geldi. Sosyal medya kullanıcıları Musti'nin kaslarını estetik olduğunu iddia etti.

Emina Jahovic ile boşandıktan sonra Melis Sütşurup ile evlenen Mustafa Sandal hem özel hayatı hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Akyaka’daki Kitesurf'te görüntülenen Musti sosyal medyanın gündemine girdi.

Güneşin tadını çıkartan şarkıcının karın kasları dikkat çekti. Tüm gün su sporları yaparak vakit geçiren Mustafa Sandal'ın karın kasları sosyal medyada pek çok yoruma sebep oldu.

53 yaşında olan Mustafa Sandal'ın fit görüntüsü ve karın kaslarını gerçekçi bulmayanlar da vardı.

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Şarkıcının görüntüsü 2. Sayfa'da yayınlanınca pek çok kişi fotoğrafa yorum yağdırdı. Sandal'ın karın kaslarına "O memeye o karın kası çıkmaz", "Emanet duruyor kaslar", "Bu sanki estetik" yorumları geldi.

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