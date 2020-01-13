Mustafa Sandal ve Defne Samyeli'nin aşk yaşadığı ortaya çıktı!

Mustafa Sandal, hayatını kaleme aldığı 'Beni Ağlatma' adlı kitabının tanıtımını yaptı. Sandal'ın kitabı sonrası ünlü şarkıcının Defne Samyeli ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Mustafa Sandal, aşk hayatının bilinmeyen yönlerini Hakan Gence'ye anlattı. İlişkilerini gizleme isteği yüzünden Defne Samyeli tarafından terk edildiği ortaya çıkan Sandal, "Defne ne istediğini bilen, net bir kadın. 'Senin bakış açın ve modun buysa bana uymuyor' dedi ve yapması gerekeni yaptı" itirafıyla da olay oldu.

Mustafa Sandal kitabıyla ilgili yaptığı açıklamada "Kimseyi rencide edecek, canını sıkacak, tadını kaçırabilecek bir durum yok kitabımda. Tabii ki özel şeyler var benim hayatımla alakalı. Fakat benim için özellikle kadınlara saygı göstermek çok önemlidir. Her ne olursa olsun bu kitapta adı geçen herkesin benim için çok önemi var. Hep iyi olarak yaklaşımım var. İçim ve gönlüm rahat" demişti.

Ancak Sandal'ın Defne Samyeli'nin izni olmadan böyle bir bilgiyi paylaşması sonrası Sandal'a eleştiri yağdı.



