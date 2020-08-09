Mustafa Sandal ve eski eşi Emina Jahovic çocukları için aynı karede

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Yaman, 12 yaşına bastı. 10 senelik evliliklerini 2018'de sonlandıran eski eşler, oğullarının doğum günü partisinde bir araya geldi.

38 yaşındaki Jahovic, Mustafa Sandal ve oğlu Yaman ile bu karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Emina Jahovic'in paylaşımı çok sayıda beğeni aldı. Öte yandan çiftin Yavuz adında bir oğlu daha var.



Emina Jahovic, boşanma sonrası, "Kolay değil bir evliliğin bitmesi. Biz yakın dostuz sonuçta. Çocuklarımızdan ötürü hep öyle kalacağız" ifadelerini kullanmıştı. Mustafa Sandal ise şu açıklamaları yapmıştı:

Biz evliliğimize nokta koyduk ama iki evladımız var. Aramızdaki o sevgi, dostluk ve o sağlam bağ ömür boyu son nefese kadar devam edecek. Hayırlı olsun. Beraber geldik, beraber gidiyoruz.

