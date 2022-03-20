Mustafa Sarıgül: Acun Ilıcalı'nın yolunu açtım

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, dikkat çeken TikTok videoları paylaşmaya devam ediyor. Mustafa Sarıgül son paylaştığı videoda televizyoncu Acun Ilıcalı'nın muhabirlik yaptığı dönem yaşadıkları bir anıyı anlattı.

"ACUN GELDİ VE..."

Mustafa Sarıgül, "Muhabirliğinden beri tanırım. Bileklerinin hakkıyla söke söke gelmiştir. Acun'un son muhabirliği Galatasaray'ın Kopenhag'daki Arsenal maçıydı. Acun geldi 'Mustafa ağabey' dedi. 'Aslan Acun' dedin ve yolunu açtım." ifadelerini kullandı.

