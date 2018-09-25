Mustafa Topaloğlu hastaneye kaldırıldı! (Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumu)

Mustafa Topaloğlu, bu sabah saat 05.30 sularında kalp krizi geçirdi. Sözcü'de yer alan habere göre, yakınları tarafından hemen Kadıköy’deki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 61 yaşındaki türkücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

STENT TAKILDI

Topaloğlu’nun kalbinde bulunan damarların tıkandığı ve anjiyoplasti tekniğini kullanarak stent takıldığı bilgisine ulaşıldı.

Eşi tarafından hastaneye kaldırılan Mustafa Topaloğlu’nun, yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

