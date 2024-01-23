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    4. Müstehcen hareketlerine Instagram bile dayanamadı! Sansasyon kraliçesi MC Pipokinha'nın sosyal medya hesabı kapatıldı

    Müstehcen hareketlerine Instagram bile dayanamadı! Sansasyon kraliçesi MC Pipokinha'nın sosyal medya hesabı kapatıldı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.01.2024 10:53 | Son Güncelleme:
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    Brezilyalı şarkıcı MC Pipokinha'nın yaptığı her hareket manşetlerdeki yerini almaya devam ediyor. Fenomen isim son olarak ise sosyal medyadan yaptığı müstehcen paylaşımlarıyla Instagram'ın limitlerini zorladı. MC Pipokinha'nın müstehcen paylaşımlarına Instagram bile dayanamadı ve ünlü şarkıcının hesabını kapattı.

    Gerçek adı Doroth Helena de Sousa Alves olan Brezilyalı şarkıcı MC Pipokinha, hem konserleri hem de sosyal medyadan yaptığı müstehcen hareketleriyle ünlü. Bir konserinde hayranıyla sahnede cinsel yakınlaşma yaşayan şarkıcı, sosyal medyada ise motosiklet üzerinde twerk yaptığı dansları ve kedisinin göğüslerini emmesine izin vermesiyle tepkileri çekmişti. Ünlü şarkıcı müstehcenliklerinin sınırlarını zorlayınca sosyal medyadan engellendi.

    İKİ HESABI DA KAPATILDI

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    Daha öncesinde de benzer şekilde sosyal medyada yasaklandığı için kendisine ikinci bir hesap açan MC Pipokinha'nın her iki hesabının da engellediği açıklandı. Şarkıcının hesaplarına uygulanan yasağın kalıcı olup olmadığının kesin olmadığı belirtildi.

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