Müstehcen hareketlerine Instagram bile dayanamadı! Sansasyon kraliçesi MC Pipokinha'nın sosyal medya hesabı kapatıldı

Gerçek adı Doroth Helena de Sousa Alves olan Brezilyalı şarkıcı MC Pipokinha, hem konserleri hem de sosyal medyadan yaptığı müstehcen hareketleriyle ünlü. Bir konserinde hayranıyla sahnede cinsel yakınlaşma yaşayan şarkıcı, sosyal medyada ise motosiklet üzerinde twerk yaptığı dansları ve kedisinin göğüslerini emmesine izin vermesiyle tepkileri çekmişti. Ünlü şarkıcı müstehcenliklerinin sınırlarını zorlayınca sosyal medyadan engellendi.

İKİ HESABI DA KAPATILDI

Daha öncesinde de benzer şekilde sosyal medyada yasaklandığı için kendisine ikinci bir hesap açan MC Pipokinha'nın her iki hesabının da engellediği açıklandı. Şarkıcının hesaplarına uygulanan yasağın kalıcı olup olmadığının kesin olmadığı belirtildi.