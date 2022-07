Mutfağınızda bunlar eksikse o mutfak tamamlanmamış demektir! İşte o ürünler

Yeni evlendiyseniz ya da mutfakla yeni yeni ilgilenmeye başladıysanız mutfağınızı tam donanımlı hâle getirmek için almanız gereken bazı ürünler olabilir. Siz de hem mutfakta motivasyon sağlayacak hem hayatınızı kolaylaştırarak mutfak aletleri arıyor ancak hangi ürünleri seçeceğinize karar veremiyor olabilirsiniz. Neyse ki artık bu konuda kara kara düşünmenize gerek yok! Süt köpürtücüden stand miksere, makarna makinesinden blender setine, yemek takımından kahve makinesine kadar mutfakta eliniz ayağınız olacak birçok ürünü listeledik. Gelin, bu harika ürünleri hep birlikte inceleyelim.

1. Birbirinden lezzetli içecekler hazırlayın: Fakir Milky Art Süt Köpürtücü ve Isıtıcı

Fakir Milky Art Süt Köpürtücü ve Isıtıcı ile ister bol köpüklü içecekler hazırlayabilir ister süt ısıtabilirsiniz. Otomatik kapanma özelliğiyle güvenli kullanım sağlayan cihazın hacmi süt ısıtma işlemi için 240, süt köpürtme işlemi içinse 115 mililitre. Tercihinize göre sıcak veya soğuk sütten latte, macchiato ve cappuccino gibi içecekler için ideal süt köpüğü yaparak evde âdeta kafe keyfi yaşayabilirsiniz. Ürünle soğuk kış günlerinizde içinizi ısıtacak sıcak çikolata ya da salep hazırlayarak içecekleri sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Farklı kademelerde kullanabileceğiniz süt köpürtücüyü yer kaplamayan minimal tasarımı sayesinde mutfağınızda rahatlıkla muhafaza edebilirsiniz.

2. Ev yapımı mis gibi makarnalar için: Morponi Erişte ve Makarna Makinesi

Morponi Erişte ve Makarna Makinesi'nin dokuz ayrı kalınlıkta hamur açma merdanesi ve farklı ebatlarda kesim yapabilen bıçakları sayesinde istediğiniz tüm şekillerde makarna kesebilirsiniz. Ürünle ister klasik ister sebzeli makarna hazırlayabilir ve keyifli anlarınızı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Kullananların beğenisini kazanan makarna makinesiyle klasik Türk mutfağında önemli yer tutan erişteyi de kolaylıkla yapabilirsiniz. Evinizin konforu ve hijyeninde sağlıkla ürettiğiniz makarnalara sofranızda yer vermek ve uzun yıllar güvenle kullanabileceğiniz bir ürüne sahip olmak için vazgeçilmeziniz hâline gelecek makineyi tercih edebilirsiniz.

3. Evinizin vazgeçilmezi olacak: Grundig HBS 1010 El Blender Seti

Grundig HBS 1010 El Blender Seti; doğrayıcı, ikili çırpıcı ve blender fonksiyonlarını tek üründe birleştirerek işlevsel kullanım sağlar. Cihazın çırpıcı aparatıyla birbirinden lezzetli kek ve pastalar, doğrayıcı aparatıyla pratik sos veya konserveler, blender çubuğuyla nefis milkshake ile smoothieler hazırlayabilirsiniz. 700 watt motor gücü bulunan cihazla en katı malzemelerle bile zorlanmadan çalışabilirsiniz. Turbo fonksiyonuyla zaman tasarrufu sağlayan ürünün paslanmaz çelik bıçakları ile uzun yıllar boyunca homojen karışımlar elde etmeye devam edebilirsiniz. Siz de hem bütçe dostu hem marifetli bir blender seti arayışındaysanız cihazı gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

4. Bol köpüklü ve tam kıvamında kahveler için: Karaca Hatır Plus 2 In 1 Kahve Makinesi Siyah Copper

"Ben tam bir kahve tiryakisiyim." diyorsanız Karaca Hatır Plus 2 In 1 Kahve Makinesi Siyah Cooper'ı mutfağınızın baş köşesine koymak isteyeceksiniz! Kahvesi makinesiyle ister hatırı bol Türk kahveleri ister tam kıvamında filtre kahveler yapabilirsiniz. Tek seferde beş kişilik Türk kahvesi ve filtre kahve yapabilen cihazın paslanmaz çelik filtresi sayesinde ürünü uzun yıllar ilk günkü hâliyle kullanabilirsiniz. Filtre kahvede 30 dakika ısı koruması yapabilen makineyi kablosuz özelliğiyle istediğiniz her yerde konumlandırabilirsiniz. Yoğun bir günde kahve molanızı keyifli hâle getirmenize olanak sunan makineyle lezzetin ve pratikliğin tadını çıkarabilirsiniz.

5. En güzel sunumlar için: Keramika Çiçek Bahçesi Yemek Takımı

Her birinde birbirinden farklı zarif floral desenler bulunan altı kişilik Keramika Çiçek Bahçesi Yemek Takımı'yla sofranıza çiçeklerin neşesini ve enerjisini taşıyabilirsiniz. Hazırladığınız eşsiz lezzetli yemekleri en keyifli şekilde sunmanızı sağlayacak yemek takımı; altışar adet çorba kâsesi, pasta tabağı, yemek tabağı ve servis tabağından oluşur. Kolay temizlenen ve mikrop barındırmayan ürünü bulaşık makinesinde renkleri solmadan 50 derece sıcaklığa kadar yıkayabilirsiniz. Tamamen sağlıklı ekolojik seramik materyal kullanılarak üretilen şık yemek takımı ile sevdiklerinize şık sofralar hazırlamaya ne dersiniz?

6. Hem kullanışlı hem şık: Arzum AR1069 Crust Mix Stand Mikser

Mutfağınızı tamamlayacak kaliteli ve dayanıklı bir stand mikser arayışındaysanız Arzum AR1069 Crust Mix Stand Mikser tam da size göre! 4.5 litre hacminde çelik karıştırma haznesi bulunan ürünle hamur işlerinden kıyma harcına, dondurmadan kremaya, tereyağından reçele kadar birçok tarifi zahmetsizce hazırlayabilirsiniz. Sıçramaya karşı koruyucu kapağıyla temiz çalışma imkânı sunan cihazın sekiz kademeli hız ayarından ihtiyacınıza uygun olanı seçebilirsiniz. 1000 watt gücündeki mikserle en zorlayıcı malzemelerle bile rahatlıkla çalışabilirsiniz. Zamandan tasarruf sağlayabileceğiniz stand mikseri kullanmadığınız zamanlarda mutfağınızda sergileyebilir ve şık görünümüyle mutfağınıza farklı bir hava katabilirsiniz.

7. Mantı severlere özel: PartiAsya Pratik Mantı Kalıbı

Mantıyı çok seviyor ancak yapılışının zor ve zahmetli olduğunu düşünüyorsanız PartiAsya Pratik Mantı Kalıbı'na bayılacağınıza eminiz! Mantı aparatı sayesinde hamurları tek tek açıp kıvırmakla uğraşmadan dakikalar içinde mantı hazırlayabilirsiniz. 40 cm çapındaki ürünle tek seferde 200 adet mantı yapabilirsiniz. Oldukça ekonomik ve uzun ömürlü olan kalıbı ister evde ister lokantalarda kullanabilirsiniz. Kaliteli ve gıda tüzüğüne uygun malzemeden üretilen aparat sayesinde canınız her mantı çektiğinde yorulup sıkılmadan mis gibi mantılar hazırlayabilir ve sevdiklerinizle birlikte bu lezzetin tadını çıkarabilirsiniz.

8. Kendi küçük işlevi büyük: IKEA Sarımsak Ezici

Çok satan sarımsak ezicilerin başında gelen Ikea Sarımsak Ezici sayesinde elleriniz kokmadan sarımsakları kolayca ezebilirsiniz. Oldukça kalıcı ve uzun ömürlü olan ürünü bir defa kullandığınızda mutfağınızdan eksik etmek istemeyeceksiniz! Sarımsak soyma zahmetini de ortadan kaldıran alet, ezme işlemi arasında kabukları haznesinin içinde tutar ve ezilmiş sarımsakları dışarıya rendelenmiş şekilde verir. Pratik kullanımı sayesinde beğeni kazanan eziciyle yemeklerden salatalara, mezelerden cacık çeşitlerine kadar birçok farklı tarife kolayca lezzet katabilirsiniz. Kullananlardan tam not alan eziciye siz de bir şans vermeye ne dersiniz?