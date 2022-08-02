Mutluluklarının sırrını paylaştı! Sosyal medyada tartışma yarattı: İki yıldır sevgiliyiz, hala öpüşmedik

Sosyal medyada Kaytlin O’Neall isimli bir genç kızın paylaşımı kısa sürede viral olmayı başardı. Erkek arkadaşıyla iki yıldır birlikte olduklarını ve bir kez bile birbirlerini öpmediklerini anlatan O’Neall, erkek arkadaşının eşcinsel olduğuna yönelik eleştirilere ise sert tepki gösterdi. İlişkilerine ilk başladıklarında ikili ortak bir şekilde öpüşmek için evliliği beklemeye karar verdiklerini söyledi.

“MÜSTAKBEL KOCAM İÇİN SAKLAMAK İSTEDİM”

İlişkilerinin başlangıcında romantik ilişkilerle ilgili kendi inançları ve kanaatleri hakkında oturup konuştuklarını ve bir karar verdiklerini söyleyen O’Neall, tarafların ortak kararı olduğunu ve herhangi bir zorlamanın olmadığını belirtti.

İlk başta arkadaş olduklarını ve ilişkilerinin zamanla yeni bir boyuta geçtiğinden söz eden O’Neall, “Müstakbel kocam için saklamak istedim. İlişkinizin nasıl görünmesi gerektiğine dair dünyanın söylediği standartlarla bir ilişkiniz olması gerekmez. Yine de mutlu ve dengeli olabilirsiniz” dedi.



