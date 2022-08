Müzede Bir Gece konusu nedir? Müzede Bir Gece (Night At The Museum) oyuncuları kim, nerede çekildi?

Müzede Bir gece (Night at the Museum) filminin Tv de ara ara yayınlanıyor. Filmin oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak konusu haline geldi. Başarılı komedyen Ricky Gervais'in yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Shawn Levy oturuyor. Peki Müzede Bir Gece (Night at the Museum) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman, nerede çekildi?

MÜZEDE BİR GECE KONUSU NEDİR?

Baş karakter Larry Daley'in eşinden boşanmasının ardından herhangi bir işte dikiş tutturamamasıyla yaşanan olaylar, oğlu Nick için her geçen gün biraz daha utanç verici hale geliyor. Oğlunu daha fazla utandırmak istemeyen Larry, Doğa Tarihi Müzesi'nde gece bekçisi olarak işe başlar ve her şeyi yoluna sokmak için çabalar. İşteki ilk gecesinde, Larry hayatının sürpriziyle karşı karşıya kalınca yine hiçbir şey onun düşündüğü gibi ilerlemez. Hava kararınca müzedeki tüm heykeller bir anda canlanmaya başlar. Larry, geceyi geçirmek için Nick'i getirmeye karar verir ve asıl macera ise o zaman başlar.

MÜZEDE BİR GECE FİLMİ NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Müzede bir gece filmi, New York'ta bulunan Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde, 2006 yılında çekilmiştir.

MÜZEDE BİR GECE FİLMİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Ben Stiller - Lawrence 'Larry' Daley

Robin Williams - Theodore Roosevelt

Dick Van Dyke - Cecil Fredericks

Jake Cherry - Nicholas 'Nicky' Daley

Carla Gugino - Rebecca Hutman

Mickey Rooney - Gus

Rami Malek - Ahkmenrah

Mizuo Peck - Sacagawea

Ricky Gervais - Dr. McPhee

Crystal the Monkey - Dexter

Kim Raver - Erica Daley

Pierfrancesco Favino - Christopher Columbus

Brad Garrett - Easter Island Head (seslendirme)

Charlie Murphy - Taksi sürücüsü

Paul Rudd - Don

Anne Meara - Debbie

Ian Campbell - Boyacı

Bill Cobbs - Reginald

Owen Wilson - Jedediah Smith

Steve Coogan - Gaius Octavius

Patrick Gallagher - Attila the Hun