Müzede Bir Gece konusu nedir? Müzede Bir Gece (Night At The Museum) oyuncuları kim, nerede çekildi?

Müzede Bir gece (Night at the Museum) filminin Tv de ara ara yayınlanıyor. Filmin oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak konusu haline geldi. Başarılı komedyen Ricky Gervais'in yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Shawn Levy oturuyor. Peki Müzede Bir Gece (Night at the Museum) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman, nerede çekildi?
Baş karakter Larry Daley'in eşinden boşanmasının ardından herhangi bir işte dikiş tutturamamasıyla yaşanan olaylar, oğlu Nick için her geçen gün biraz daha utanç verici hale geliyor. Oğlunu daha fazla utandırmak istemeyen Larry, Doğa Tarihi Müzesi'nde gece bekçisi olarak işe başlar ve her şeyi yoluna sokmak için çabalar. İşteki ilk gecesinde, Larry hayatının sürpriziyle karşı karşıya kalınca yine hiçbir şey onun düşündüğü gibi ilerlemez. Hava kararınca müzedeki tüm heykeller bir anda canlanmaya başlar. Larry, geceyi geçirmek için Nick'i getirmeye karar verir ve asıl macera ise o zaman başlar.
Müzede bir gece filmi, New York'ta bulunan Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde, 2006 yılında çekilmiştir.
Ben Stiller - Lawrence 'Larry' Daley
Robin Williams - Theodore Roosevelt
Dick Van Dyke - Cecil Fredericks
Jake Cherry - Nicholas 'Nicky' Daley
Carla Gugino - Rebecca Hutman
Mickey Rooney - Gus
Rami Malek - Ahkmenrah
Mizuo Peck - Sacagawea
Ricky Gervais - Dr. McPhee
Crystal the Monkey - Dexter
Kim Raver - Erica Daley
Pierfrancesco Favino - Christopher Columbus
Brad Garrett - Easter Island Head (seslendirme)
Charlie Murphy - Taksi sürücüsü
Paul Rudd - Don
Anne Meara - Debbie
Ian Campbell - Boyacı
Bill Cobbs - Reginald
Owen Wilson - Jedediah Smith
Steve Coogan - Gaius Octavius
Patrick Gallagher - Attila the Hun
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