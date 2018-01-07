MAGAZİN

Müzik aşkına Meksika yoluna düştüler

MAGAZİN HABERLERİ | 07.01.2018 11:38 | Son Güncelleme 5 saat önce

Hacı Sabancı, sevgilisi Nazlı Kayı ile, Şeyma Subaşı eşi Acun Ilıcalı ile Dila Tarkan da sevgilisi Yahya Küçükbaşaran ile Meksika'ya DJ Solomon dinlemeye gidiyor...

Müzik aşkına Meksika yoluna düştüler

Ünlü DJ Solomun 13 Ocak’ta Meksika Tulum’da canlı performans sergileyecek. Hacı Sabancı, sevgilisi Nazlı Kayı, Hakan Sabancı, Fethi Kamışlı ve arkadaşları ünlü DJ’i dinlemek için önceki gün Paris’ten Tulum’a gitti.

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ACUN VE ŞEYMA ILICALI DA YOLDA
Dila Tarkan da sevgilisi Yahya Küçükbaşaran ile Amerika’dan, Acun-Şeyma Ilıcalı da arkadaşlarıyla İspanya’dan Meksika yolunda. DJ Solomun geçen yaz St.Tropez’de evlenen Acun-Şeyma Ilıcalı’nın düğün sonrası partisinde müzik yapmıştı.

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hacı sabancı Şeyma Subaşı dj solomun

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
gidin bakalım servet harcayın gelin yazıklar olsun memlekette ne ekme muhtac ne hastasına para bulamayan insanlar var oraya harcayacağınız parayı bu yardıma muhtac insanlara verseniz yazıklar olsun ne oldum demeyin ne olacam deyin.
Cari acigi buyutuyorlar
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