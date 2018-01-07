Müzik aşkına Meksika yoluna düştüler

Ünlü DJ Solomun 13 Ocak’ta Meksika Tulum’da canlı performans sergileyecek. Hacı Sabancı, sevgilisi Nazlı Kayı, Hakan Sabancı, Fethi Kamışlı ve arkadaşları ünlü DJ’i dinlemek için önceki gün Paris’ten Tulum’a gitti.

ACUN VE ŞEYMA ILICALI DA YOLDA

Dila Tarkan da sevgilisi Yahya Küçükbaşaran ile Amerika’dan, Acun-Şeyma Ilıcalı da arkadaşlarıyla İspanya’dan Meksika yolunda. DJ Solomun geçen yaz St.Tropez’de evlenen Acun-Şeyma Ilıcalı’nın düğün sonrası partisinde müzik yapmıştı.