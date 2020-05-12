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Müzisyen Alpay Göltekin hayatını kaybetti! Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ acı haberi duyurdu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 01:49 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman, Aşkın Yolculuğu Yunus Emre ve Mehmetçik Kûtulamâre dizilerinin müzikleri yapan müzisyen Alpay Göltekin hayatını kaybetti. Acı haberi Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabından duyurdu.

Müzisyen Alpay Göltekin hayatını kaybetti! Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ acı haberi duyurdu!

Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabından, Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizisinin müziklerini yapan Alpay Göltekin’in hayatını kaybettiğini duyurdu.
bozdağ

"MÜZİĞİYLE RUH KATAN..."

Mehmet Bozdağ, açıklamasında, "Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman, Aşkın Yolculuğu Yunus Emre ve Mehmetçik Kûtulamâre projelerimize müziğiyle ruh katan Alpay Göltekin'i ebediyete uğurlamanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.


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