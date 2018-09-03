HABER

Myanmar'daki Reuters muhabirlerine yedişer yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 09:35 | Son Güncelleme

Myanmar'daki Reuters muhabirlerine yedişer yıl hapis

YANGON (AA) - Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik yargısız infazlarla ilgili askeri belgeleri ifşa ettikleri gerekçesiyle geçen yıl aralık ayında tutuklanan Reuters haber ajansının iki muhabiri, yedişer yıl hapse mahkum edildi.

Mahkeme, yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan Wa Lone ve Kyaw Soe Oo'yu Devlet Sırları Yasası'nı ihlal etmekten suçlu bularak yedişer yıl hapisle cezalandırdı.

Reuters Baş Editörü ve Yöneticisi Stephen J. Adler, "Bugün Myanmar, Reuters muhabirleri Wa Lone ve Kyaw Soe Oo ve tüm dünya basını için üzücü bir gün. İşini iyi yapan iki muhabir, baskı uygulanarak ve hata yaptıklarına dair herhangi bir kanıt olmadan 9 aylarını hapishanede geçirdi. Gazetecilerin özgürlükleri ellerinden alınmaya halen devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

Muhabirler, 13 Aralık'ta ellerinde Arakan eyaletindeki bir mevkinin haritası ve askeri raporların bulunması üzerine Devlet Sırları Yasası çerçevesinde tutuklanmıştı.

Myanmar'da parlamento binası yakınında drone ile görüntü aldıkları iddiasıyla 27 Ekim'de gözaltına alınan gazeteciler Lau Hon Meng ve Mok Choy Lin ile Myanmar vatandaşı şoför ve yerel gazeteci Aung Naing Soe da ruhsatsız drone bulundurmaktan yargılanmıştı. TRT World adına çalışan 4 kişi, 10 Kasım'da ikişer ay hapse mahkum edilmişti.

Myanmar yönetiminin özellikle orduyla bağlantılı konularda özgür basına baskıyı artırdığı ifade ediliyor.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, 700 binden fazla Arakanlı Müslüman, 25 Ağustos 2017'den bu yana Myanmar'da zulüm ve katliamlardan kaçarak Bangladeş'e sığındı. Köyleri tamamen yakılan Arakanlı Müslümanlardan binlercesinin katledildiği belirtiliyor.

Myanmar ordusunun etnik temizliğe dönüştürdüğü saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı, on binlercesi de kaçmanın yolunu arıyor. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.

PARTNERUkraynalı kadınla evlenince... İnternet sitesi kurup...Ukraynalı kadınla evlenince... İnternet sitesi kurup...
Sığınma evinde baygın bulunan minik Derya'dan acı haber Sığınma evinde baygın bulunan minik Derya'dan acı haber 
Üniversite sınavlarıyla ilgili olay yaratacak iddia: Tercih listesinde olmayan bölümü kazandıÜniversite sınavlarıyla ilgili olay yaratacak iddia: Tercih listesinde olmayan bölümü kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hapis cezası mahkeme muhabir Myanmar Reuters ajansı Wa Lone ve Kyaw Soe Oo

En Çok Okunan Haberler

Kraliçeden dikkat çeken 'FETÖ' ziyareti!

Kraliçeden dikkat çeken 'FETÖ' ziyareti!

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

Hayko Cepkin dünyada bir ilki başardı

Hayko Cepkin dünyada bir ilki başardı

Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz! Burak Özçivit Osman Gazi rolünde

Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz! Burak Özçivit Osman Gazi rolünde

Diyarbakır'da yakalandı! Bombalı drone eğitimi almışlar

Diyarbakır'da yakalandı! Bombalı drone eğitimi almışlar

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

İlginizi Çekebilir

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İmamların maaşına haciz koydurdu! Akılalmaz yöntem

İmamların maaşına haciz koydurdu! Akılalmaz yöntem

Peugeot 308’in üretimi durdu

Peugeot 308’in üretimi durdu

MİT ve polisten sınırda operasyon! Yunanistan'a kaçarken yakalandı

MİT ve polisten sınırda operasyon! Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Üniversite sınavlarıyla ilgili olay yaratacak iddia: Tercih listesinde olmayan bölümü kazandı

Üniversite sınavlarıyla ilgili olay yaratacak iddia: Tercih listesinde olmayan bölümü kazandı

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.