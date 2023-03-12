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Naci Görür'den deprem bölgesi için kritik uyarı! "Biraz pahalı olabilir" diyerek açıkladı: İhale, müteahhit yapımıyla...

12.03.2023 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde yıkıma neden olurken 47 bin 975 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sarsıntıların hala devam ettiği bölge için Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den kritik bir uyarı geldi. Aktif fay hatlarına vurgu yapan Görür, "Buralarda yapılacak binalar deprem dirençli malzemelerle yapılmış hafif, elastikiyeti fazla, deprem etkisini azaltacak donanımlarla takviye edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Naci Görür'den deprem bölgesi için kritik uyarı! "Biraz pahalı olabilir" diyerek açıkladı: İhale, müteahhit yapımıyla...

Türkiye 6 Şubat sabahına acı bir haberle uyandı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki deprem Hatay, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman, Adana dahil 11 ili etkiledi ve ağır yıkımlara neden oldu. Aynı gün içinde meydana gelen 7,6'lık depremde de çok sayıda binanın yıkılması sonucunda 47 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremin yaralarının sarılmaya başlanmasıyla beraber depremzedelere yapılacak konutlar gündem oldu. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise 11 ildeki yeni yapılaşmayla alakalı kritik ifadeler kullandı.

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Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından şu uyarılarda bulundu;

Adıyaman-Hatay deprem bölgesi Doğu Anadolu-Ölüdeniz Fay Zonları içerisinde. Bu bölge büyük ölçüde bu aktif fayların etkisi altında. Bölge tarih boyunca 7’den büyük depremlere sahne olması ile bilinir. Biliyorsunuz bu bölge ve 11 ilimiz 6 Şubat depremleri ile harap oldu. Şimdi bölgeyi derleme toparlama çalışmaları başladı.

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YAPILAŞMA UYARISI

Mikro bölgeleme çalışmaları ile kısmi yerleşime uygun alanlar tespit edebilirsiniz ama bu tüm bölge için uygun olmayacaktır çünkü bölge tümüyle aktif fay sistemlerinin etkisindedir. Bu bölgenin ihya çalışmaları sırasında deprem bölgelerine özgü mimari ve inşaat çalışmalarına ve özgün yeni teknolojilere önem verilmelidir.

"KULLANILACAK MALZEMELER DEPREME DİRENÇLİ OLMALI"

Buralarda yapılacak binalar deprem dirençli malzemelerle yapılmış hafif, elastikiyeti fazla, deprem etkisini azaltacak donanımlarla takviye edilmelidir. Bu bölgede alışıla gelmiş ihale, müteahhit ve klasik inşaat yapımıyla sorunlarla baş edemeyiz. Özel mimari planlara, inovatif inşaat teknolojilerine ve izolatörler de dahil deprem etkisini azaltacak yatırımlara ihtiyaç vardır. Belki pahalı olacaktır ama burası herhangi bir bölge değildir, sevgiyle...

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deprem Hatay İnşaat naci görür

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