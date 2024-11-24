Naci Görür'den o il için 7 ve üzeri deprem uyarısı! 'Ne zaman üretir, bilmiyoruz'

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Eğitim İş Sendikası'nın ortaklaşa düzenlediği programda 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı. Programda, Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'e ‘Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü’ verildi.

GÖRÜR: O BAKIŞLARI HİÇBİR ZAMAN UNUTMADIM

16'ncı Başöğretmen Onur Ödülünü alan Prof. Dr. Naci Görür, "Mustafa Kemal Atatürk benim hayatımda çok özel bir yeri olan bir kişidir. Kendisiyle resmi olarak ilkokula başladığım zaman okulun sınıfındaki resmi vasıtasıyla tanıştım. O bakışlarını hiçbir zaman unutamadım. Her sınıfa girdiğimiz o bakış sürekli olarak bizi izliyor. Resmine baktığımda bize verdiği öğütleri hatırlıyordum. Atatürk'ü öğretmenlerimiz bize çok anlattılar. Vatanı nasıl kurtardığını, ülkemizi nasıl düşmanlardan temizlediğini, Cumhuriyet’i nasıl kurduğunu hep anlattılar. O anlatımlar ile biz hayal gücümüzü geliştirdik.

"ATATÜRK'ÜN BÜYÜKLÜĞÜNÜ ANLATMAYA GEREK YOK"

Gerçekten Atatürk gibi birisinin var oluşunun, Türk yurdunda yetişmiş olması bizim için umut vesilesi oldu. Atatürk'ün büyüklüğünü anlatmaya gerek yok. Atatürk'ün bizim için 2 tane gerçekleştirdiği çok önemli unsur var. Birincisi muasır medeniyetler seviyesine çıkmak. İkincisi de sizin rehberiniz bilimdir, fendir diyor. Bugün yaşıyoruz. Bilim ve teknolojini dışında bir dünya var mı? Atatürk kendi milletine, yıllar önce bütün medeniyetlerin ihtiyacı olanı göstermiş" dedi.

"7 VE ÜZERİ DEPREM ÜRETEBİLİR! NE ZAMAN OLUR ONU BİLMİYORUZ"

Prof. Dr. Görür, "Antalya körfezde oluşmuş bir kent. Antalya'nın, arazisinin üzerinde oturduğu 4 tane çok önemli fay sistemi var. Bunlardan birincisi Akşehir körfezin doğusunda, ikincisi kuzeyin Eğirdir fay sistemi, öbürü batısında Fethiye- Burdur fay sistemi, güneyinde ise Kıbrıs- Helen fay hattı. Bu sistemlerin hepsi 7 ve üzeri deprem üretebilir. Ne zaman üretir, bilmiyoruz. Deprem dirençli kentlere bakalım. Bu işi Amerika yapıyor, İtalya yapıyor, Brezilya ve Çin yapıyor. Dünyadaki bütün çağdaş ülkeler, deprem dirençli yerleşim alanları yapıyor. Bizde 6'lı, 7'li bir deprem 10 binleri öldürürken, orada 1 ya da 2 kişi tesadüfen ölüyor. 50 binleri öldüren deprem orada kimseye zarar vermiyor. Bizim neyimiz eksik. Bilim adamımız var, insanlarımız var. Sevecen insanlarımız var. Allah'tan korkan insanlarımız var.

YOL HARİTASINI ÇİZDİ

Antalya'da önce bir mikro bölgeleme çalışması yaparsın. Deprem Antalya'yı etkilemeden bunun hepsini bilirsin. Antalya'nın mekan gelişimini verilere bağlarsın. Belediyelerin buna göre hareket etmesi gerekiyor. Yerin altındaki yapıyı bilmeden sen yer üstünü planlayamazsın. Dünyanın en güzel kentine sahipsiniz, Antalya'yı bozmayın. Antalya'yı betonlaştırmayın" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Naci Görür'e, 'Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü' takdim edildi. Program, Eğitim İş Sendikasının düzenlediği konser ile sona erdi.