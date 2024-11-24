HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Naci Görür'den o il için 7 ve üzeri deprem uyarısı! 'Ne zaman üretir, bilmiyoruz'

Naci Görür'den o il için 7 ve üzeri deprem uyarısı! 'Ne zaman üretir, bilmiyoruz'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
24.11.2024 08:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de deprem uzmanı denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den bir il için daha kritik bir uyarı geldi. Antalya'da ‘Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü’ne layık görülen Görür, kentin fay hatlarına dikkat çekerek 7 ve üzeri deprem üretebileceğini ancak ne zaman olacağının bilinmediğini belirtti.

Naci Görür'den o il için 7 ve üzeri deprem uyarısı! 'Ne zaman üretir, bilmiyoruz'

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Eğitim İş Sendikası'nın ortaklaşa düzenlediği programda 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı. Programda, Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'e ‘Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü’ verildi.

PROFESOR-NACI-GORUR-BASOGRETMEN-ATATUR_436064_128677

GÖRÜR: O BAKIŞLARI HİÇBİR ZAMAN UNUTMADIM

16'ncı Başöğretmen Onur Ödülünü alan Prof. Dr. Naci Görür, "Mustafa Kemal Atatürk benim hayatımda çok özel bir yeri olan bir kişidir. Kendisiyle resmi olarak ilkokula başladığım zaman okulun sınıfındaki resmi vasıtasıyla tanıştım. O bakışlarını hiçbir zaman unutamadım. Her sınıfa girdiğimiz o bakış sürekli olarak bizi izliyor. Resmine baktığımda bize verdiği öğütleri hatırlıyordum. Atatürk'ü öğretmenlerimiz bize çok anlattılar. Vatanı nasıl kurtardığını, ülkemizi nasıl düşmanlardan temizlediğini, Cumhuriyet’i nasıl kurduğunu hep anlattılar. O anlatımlar ile biz hayal gücümüzü geliştirdik.

PROFESOR-NACI-GORUR-BASOGRETMEN-ATATUR_436066_128677

"ATATÜRK'ÜN BÜYÜKLÜĞÜNÜ ANLATMAYA GEREK YOK"

Gerçekten Atatürk gibi birisinin var oluşunun, Türk yurdunda yetişmiş olması bizim için umut vesilesi oldu. Atatürk'ün büyüklüğünü anlatmaya gerek yok. Atatürk'ün bizim için 2 tane gerçekleştirdiği çok önemli unsur var. Birincisi muasır medeniyetler seviyesine çıkmak. İkincisi de sizin rehberiniz bilimdir, fendir diyor. Bugün yaşıyoruz. Bilim ve teknolojini dışında bir dünya var mı? Atatürk kendi milletine, yıllar önce bütün medeniyetlerin ihtiyacı olanı göstermiş" dedi.

PROFESOR-NACI-GORUR-BASOGRETMEN-ATATUR_436067_128677

"7 VE ÜZERİ DEPREM ÜRETEBİLİR! NE ZAMAN OLUR ONU BİLMİYORUZ"

Prof. Dr. Görür, "Antalya körfezde oluşmuş bir kent. Antalya'nın, arazisinin üzerinde oturduğu 4 tane çok önemli fay sistemi var. Bunlardan birincisi Akşehir körfezin doğusunda, ikincisi kuzeyin Eğirdir fay sistemi, öbürü batısında Fethiye- Burdur fay sistemi, güneyinde ise Kıbrıs- Helen fay hattı. Bu sistemlerin hepsi 7 ve üzeri deprem üretebilir. Ne zaman üretir, bilmiyoruz. Deprem dirençli kentlere bakalım. Bu işi Amerika yapıyor, İtalya yapıyor, Brezilya ve Çin yapıyor. Dünyadaki bütün çağdaş ülkeler, deprem dirençli yerleşim alanları yapıyor. Bizde 6'lı, 7'li bir deprem 10 binleri öldürürken, orada 1 ya da 2 kişi tesadüfen ölüyor. 50 binleri öldüren deprem orada kimseye zarar vermiyor. Bizim neyimiz eksik. Bilim adamımız var, insanlarımız var. Sevecen insanlarımız var. Allah'tan korkan insanlarımız var.

PROFESOR-NACI-GORUR-BASOGRETMEN-ATATUR_436068_128677

YOL HARİTASINI ÇİZDİ

Antalya'da önce bir mikro bölgeleme çalışması yaparsın. Deprem Antalya'yı etkilemeden bunun hepsini bilirsin. Antalya'nın mekan gelişimini verilere bağlarsın. Belediyelerin buna göre hareket etmesi gerekiyor. Yerin altındaki yapıyı bilmeden sen yer üstünü planlayamazsın. Dünyanın en güzel kentine sahipsiniz, Antalya'yı bozmayın. Antalya'yı betonlaştırmayın" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Naci Görür'e, 'Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü' takdim edildi. Program, Eğitim İş Sendikasının düzenlediği konser ile sona erdi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
deprem antalya naci görür
En Çok Okunan Haberler
Narin cinayetinde 2 yeni detay ortaya çıktı

Narin cinayetinde 2 yeni detay ortaya çıktı

Kırmızı kart gördü... 4 yıl önce yaptığı paylaşımıyla gündem oldu!

Kırmızı kart gördü... 4 yıl önce yaptığı paylaşımıyla gündem oldu!

En düşük emekli maaşı 2025 yılında ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı 2025 yılında ne kadar olacak?

İl başkanı korkunç kazada can verdi

İl başkanı korkunç kazada can verdi

Silahlı örgüt liderliğinden tutuklanan Ebu Hanzala'yı canlı yayına çıkardılar! Müritleri överek paylaştı: Halis Bayancuk, Cumhuriyet'in kuruluşuyla PKK'yı kıyasladı

Silahlı örgüt liderliğinden tutuklanan Ebu Hanzala'yı canlı yayına çıkardılar! Müritleri överek paylaştı: Halis Bayancuk, Cumhuriyet'in kuruluşuyla PKK'yı kıyasladı

Sosyal medya fenomeni ölü bulundu

Sosyal medya fenomeni ölü bulundu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.